Brandon McNulty conquista il Mondiale di ciclismo a Montreal, ma il suo trionfo accende le polemiche. A Bike Today analizziamo la corsa iridata e i temi più discussi, prima di proiettarci verso un weekend ricchissimo tra Europei di ciclismo in Slovenia e Giro dell’Emilia.

Senza il padrone di casa Tadej Pogacar, l’Europeo offre nuove opportunità agli avversari. L’Italia si presenta con ambizioni importanti sia nella gara maschile sia in quella femminile: quali saranno le possibilità degli azzurri e delle azzurre nella corsa al titolo continentale?

Spazio anche alla gara Under 23 degli Europei, che ha visto il successo dello spagnolo Alvarez: ripercorriamo i temi della prova e il trionfo del nuovo campione europeo.

Riflettori puntati, infine, sul Giro dell’Emilia, appuntamento di prestigio del calendario e grande classica d’autunno: una sfida che promette spettacolo in un fine settimana tutto da seguire.

Enrico Spada conduce la puntata insieme a Gian Luca Giardini, tra analisi, bilanci e attesa per le prossime gare.

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