United Rugby Championship: a Monigo i Leoni cercano la prima vittoria contro l’Edimburgo

Sabato 31 ottobre, alle 16.00 allo stadio Monigo di Treviso, la Benetton ospita l’Edimburgo nel quinto turno dell’United Rugby Championship 2026/27. È l’ultima partita prima della lunga sosta di novembre per i test del Nations Championship. Si affrontano l’ultima in classifica e una capolista ancora a punteggio pieno.

La Benetton di Wayne Pivac occupa il quindicesimo posto con 6 punti, frutto di un pareggio con i Dragons e di tre sconfitte di misura con bonus contro Connacht (22-19), Scarlets (27-26) e Glasgow (20-24). Sabato scorso i Leoni erano avanti 17-0, prima di subire tre mete in sei minuti dopo il giallo a Midena. Il problema è sempre lo stesso: nei secondi tempi il parziale è di 22-61 per gli avversari. Dall’infermeria arriva una brutta notizia, perché il capitano Michele Lamaro è stato operato alla mano destra per una frattura del terzo metacarpo.

L’Edimburgo di Sean Everitt ha vinto tutte le prime quattro gare di campionato, eguagliando il miglior avvio degli ultimi 11 anni, e guida la classifica con 19 punti. Gli scozzesi, che nel terzo turno hanno battuto le Zebre 29-12 a Parma, partono con i favori del pronostico anche per i precedenti recenti. Nella scorsa stagione hanno vinto entrambe le sfide con la Benetton: 43-0 all’Hive Stadium e 15-14 a Monigo, il 3 gennaio.

Per i biancoverdi la chiave sarà la gestione dei momenti caldi, perché la mischia è una certezza e l’attacco disegnato da Pivac e Rhys Patchell sta funzionando. Contro la capolista basterà un calo di pochi minuti per compromettere tutto, come già successo quattro volte. Il pronostico dice Edimburgo, ma se Treviso reggerà nel secondo tempo, a Monigo la prima vittoria stagionale può davvero arrivare.