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Trieste all’assalto della Champions League! Sofia Giustini è protagonista di Waterpolo Preview del 9 ottobre 2026: un viaggio tra le ambizioni della Pallanuoto Trieste, le sfide europee delle italiane e la seconda giornata di Serie A1.
L’attaccante delle orchette racconta le ragioni del suo approdo alla Bianchi e gli obiettivi della società giuliana per la nuova stagione. Spazio al girone preliminare di Champions League femminile, nel quale Trieste affronterà UVSE e Spandau per conquistare l’accesso alla fase a gironi.
Anche il Rapallo Pallanuoto insegue lo stesso traguardo in Champions, mentre CN Posillipo e RN Savona cercano il passaggio del turno in Euro Cup maschile. Analizziamo gli impegni e le prospettive delle formazioni italiane nel fine settimana europeo.
Riflettori anche sul campionato: nella seconda giornata di Serie A1 maschile, la Pro Recco affronta la neopromossa Chiavari Nuoto nel derby ligure e l’AN Brescia ospita il C.C. Ortigia. In Serie A1 femminile, la SIS Roma riceve la neopromossa Vela Ancona, in attesa del posticipo tra Pallanuoto Trieste ed Ekipe Orizzonte.
Segui Waterpolo Preview su OA Sport TV e scrivi nei commenti le tue aspettative per le squadre italiane!
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