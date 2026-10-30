La piscina Bianchi ospita il big match della quinta giornata della Serie A1 maschile di pallanuoto: Pallanuoto Trieste sfida AN Brescia in uno degli incontri più attesi del turno.
La formazione giuliana arriva all’appuntamento dopo il vittorioso debutto nel preliminare di Conference Cup, mentre Brescia vuole reagire alla sconfitta rimediata contro il Radnicki nell’ultimo impegno di Champions League.
Ospite della nuova puntata di Waterpolo Preview è Luca Marziali. Il centroboa della Pallanuoto Trieste fotografa il momento della squadra allenata da Willy Molina, individua le possibili chiavi tattiche della sfida e presenta il confronto diretto con una delle grandi protagoniste del campionato italiano.
Spazio anche all’importanza della stagione preolimpica per gli atleti azzurri e alle altre partite della giornata: CN Posillipo-Pro Recco, Training Academy Olympic Roma-Rari Nantes Savona e Telimar-Vis Nova.
La Serie A1 femminile osserva invece un turno di riposo per lasciare spazio al debutto dello Stage Group di Champions League, con Ekipe Orizzonte, SIS Roma, Rapallo Pallanuoto e Pallanuoto Trieste pronte a rappresentare l’Italia in Europa.
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