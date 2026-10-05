*ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE:* https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d

Noemi Basiletti è ospite della puntata di Talent Zone. La tennista classe 2006 è reduce da un’estate impegnativa con la vittoria W75 in Belgio e l’oro individuale più argento di doppio ai Giochi del Mediterraneo. La toscana sta vivendo la stagione del salto di qualità: dopo aver scelto di trasferirsi a Torino alla corte di Federico Maccari, è subito arrivata la wild card e le vittorie da top 100 agli Internazionali di Roma di maggio. Tra errori, esperienze, scelte e il racconto degli inizi Noemi racconta in breve la sua esperienza da atleta elite e ventenne.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

* Gli inizi di Noemi Basiletti nel tennis

* La scelta di trasferirsi a Torino e lavorare con Federico Maccari

* Il percorso verso il salto di qualità

* L’esperienza ai Giochi del Mediterraneo e agli Internazionali di Roma

* La vita da atleta d’élite a vent’anni

* Le sfide e gli obiettivi del prossimo passo della carriera

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