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Su che canale vedere l’assegnazione del Pallone d’Oro 2026 stasera in tv: orario, programma, streaming
Oggi, lunedì 26 ottobre, andrà in scena la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2026: l’evento si terrà per la prima volta nella storia a Londra, al London Palladium Theatre, per ricordare il vincitore della prima edizione, tenuta nel 1956, l’inglese Stanley Matthews.
Si tratta della 70ma edizione: nella serata di oggi verranno assegnati anche il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa per i giovani, il Trofeo Yashin per i portieri, il Trofeo Johan Cruyff per gli allenatori, il Premio Gerd Muller per i marcatori, il Premio Socrates per iniziative sociali ed il premio per i migliori club del mondo.
Per il Pallone d’Oro maschile tra i favoriti figurano i nomi di Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Kvicha Kvaratskhelia ed Harry Kane. La cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2026 non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su DAZN.
CALENDARIO PALLONE D’ORO 2026
Lunedì 26 ottobre
Ore 21.00 Cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2026 – Diretta streaming su DAZN
PROGRAMMA PALLONE D’ORO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: DAZN