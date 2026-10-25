Calcio femminile, successo esterno della Fiorentina nel 4° turno di Serie A. Pari tra Lazio e Como

Calato il sipario sul quarto turno del campionato di Serie A di calcio femminile. Dopo le partite disputate sabato, la giornata si è completata con le ultime sfide in programma nella massima serie del calcio italiano.

Si parte dal successo esterno della Fiorentina sul campo del Parma. Le viola sono state costrette a rimontare lo svantaggio iniziale, maturato al 28’, quando Gaia Distefano ha portato in vantaggio le ducali. La risposta delle toscane è arrivata nel recupero del primo tempo, con Emma Severini che ha trasformato un calcio di rigore, ristabilendo la parità. Nella ripresa, al 55’, è stata l’islandese Katla Tryggvadóttir a firmare il gol del sorpasso, consegnando alla Fiorentina una vittoria per 2-1. Un successo che consente alle gigliate di salire a quota 7 punti in classifica.

Spettacolo ed equilibrio, invece, nella sfida tra Como 1907 e Sassuolo, terminata sul 2-2. Le neroverdi hanno sbloccato il risultato al 39’ con la consueta firma di Lana Clelland, ma le padrone di casa hanno trovato il pareggio al 56’ grazie a Valentina Giacinti. Il Sassuolo è tornato avanti appena tre minuti più tardi, al 59’, con la serba Paulina Stanić, a segno su assist della sempre presente Clelland. Il Como, tuttavia, non si è arreso e ha trovato il definitivo 2-2 al 93’, quando la belga Tessa Wullaert ha trasformato un calcio di rigore.

Alla luce anche dello 0-0 tra l’altra compagine comasca e Lazio, il pareggio consente al Como 1907 di raggiungere quota 10 punti, appaiando l’Inter e mantenendosi a due lunghezze dalla Roma capolista. Una classifica che conferma l’equilibrio nelle zone alte e lascia aperta la corsa alle prime posizioni.