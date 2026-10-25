Calcio, vittorie di Inter, Juventus e Milan nella domenica dell’ottavo turno di Serie A

La domenica di Serie A regala una giornata ricca di emozioni e risultati importanti per la classifica. L’ottava giornata del campionato 2026-27 mette in evidenza la capacità dell’Inter di non arrendersi, la necessità della Juventus di ritrovare continuità e la voglia del Milan di restare agganciato alle posizioni di vertice.

La partita più emozionante della giornata va in scena a San Siro, dove l’Inter affronta una Fiorentina determinata e si trova costretta a inseguire dopo il gol di Alex Jimenez al 65’, che porta avanti la squadra viola. La rete complica i piani nerazzurri, chiamati a reagire davanti al proprio pubblico. L’Inter aumenta la pressione e cerca con insistenza la via del pareggio, ma il tempo sembra scorrere inesorabilmente verso una sconfitta inattesa.

Quando la partita sembra ormai indirizzata, arriva la svolta. Marcus Thuram firma l’1-1 al 90’+1, riaccendendo le speranze interiste. Poco dopo, l’Inter conquista un calcio di rigore: dal dischetto Piotr Zieliński non sbaglia e al 90’+8 completa una rimonta clamorosa. Il 2-1 finale vale tre punti fondamentali per la squadra nerazzurra, che rimane in scia alla Lazio nella corsa al primo posto. Per la Fiorentina, invece, è una sconfitta dolorosa, maturata proprio quando il risultato sembrava ormai alla portata.

Se San Siro regala una rimonta nel finale, a Bergamo va in scena una delle partite più spettacolari della giornata. Atalanta e Frosinone pareggiano 4-4 al termine di novanta minuti ricchi di occasioni, gol e continui cambiamenti di scenario. Il Frosinone parte con grande aggressività e trova subito la rete con Romano Schmid. L’Atalanta risponde con Nikola Krstović, ma gli ospiti tornano avanti ancora grazie a Schmid. La squadra bergamasca non si lascia scoraggiare e trova nuovamente il pareggio con Éderson. Prima dell’intervallo, Krstović firma la sua seconda rete e permette all’Atalanta di completare il sorpasso.

La ripresa mantiene lo stesso ritmo elevato, con entrambe le squadre capaci di trovare la porta avversaria e sfruttare gli spazi concessi dalle rispettive difese. Il risultato finale di 4-4 fotografa una gara combattuta e ricca di occasioni, ma lascia anche interrogativi sulla tenuta difensiva di entrambe le formazioni. Per il Frosinone, il pareggio rappresenta un risultato prezioso contro un’avversaria di livello. Per l’Atalanta, invece, resta il rammarico di non aver saputo trasformare la propria produzione offensiva in una vittoria.

Al Ferraris il Genoa conquista tre punti importanti superando il Venezia per 1-0. A decidere la partita è Ellertsson, a segno al 25’. Il gol indirizza una gara nella quale i rossoblù riescono a difendere il vantaggio e a contenere i tentativi degli avversari. Non è una vittoria larga, ma in una stagione lunga e combattuta sono spesso proprio questi successi a fare la differenza. Per il Genoa il risultato rappresenta un’iniezione di fiducia e permette di muovere la classifica. Il Venezia, invece, esce sconfitto da una trasferta complicata e deve cercare di reagire rapidamente per non perdere ulteriore terreno nella lotta per la permanenza in categoria.

La Juventus risponde alle difficoltà delle ultime settimane con una vittoria esterna per 2-0 sul campo del Lecce. Un risultato importante per una squadra che aveva bisogno di ritrovare serenità e continuità. I bianconeri passano in vantaggio al 29’ grazie a Weston McKennie, che sblocca la partita su calcio di punizione. La rete consente alla Juventus di affrontare il resto della gara con maggiore tranquillità. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: Douglas Luiz trova il gol del 2-0 e mette la partita sui binari favorevoli alla formazione torinese.

Nella ripresa il Lecce prova a rientrare in partita, ma la Juventus riesce a gestire il vantaggio e a conservare la porta inviolata. I tre punti consentono ai bianconeri di risalire al settimo posto con 14 punti. Per la squadra torinese è un successo importante soprattutto sul piano psicologico: vincere in trasferta e senza subire gol può rappresentare una base da cui ripartire. Il Lecce, invece, è chiamato a trovare maggiore incisività, soprattutto nelle partite contro avversarie capaci di sfruttare gli episodi decisivi.

Il Milan chiude il programma domenicale con una vittoria per 2-0 sul campo dell’Udinese. I rossoneri conquistano tre punti preziosi in trasferta e consolidano le proprie ambizioni di alta classifica. Christian Pulisic e Omari Hutchinson firmano le reti che decidono l’incontro, permettendo al Milan di trasformare la trasferta friulana in un risultato concreto senza concedere gol agli avversari.

Per la formazione rossonera si tratta di un successo importante nella corsa alle prime posizioni, soprattutto dopo una giornata nella quale l’Inter ha mantenuto il passo della Lazio. La situazione dell’Udinese diventa invece più delicata: la squadra friulana deve trovare rapidamente una soluzione per interrompere la propria serie negativa e migliorare la solidità complessiva.