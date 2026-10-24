Calcio, pari show tra Napoli e Roma nell’ottavo turno di Serie A. Vittorie di Lazio e Como

Calato il sipario sulle partite del sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2026-2027, riflettori puntati sul big match del Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma, una sfida particolarmente attesa che non ha tradito le aspettative in termini di spettacolo ed emozioni. Sul terreno di gioco partenopeo, infatti, è maturato un pirotecnico 3-3, al termine di una gara ricca di colpi di scena.

Il Napoli ha preso il largo grazie alle reti di Anguissa, al 28’, e McTominay, al 48’, portandosi sul doppio vantaggio. La Roma, tuttavia, ha reagito con determinazione, riuscendo a ristabilire la parità tra il 70’ e il 74’ con Soule e Balerdi. All’83’, ancora McTominay ha riportato avanti gli azzurri, ma la formazione giallorossa non si è arresa e ha trovato il definitivo 3-3 all’89’, con la seconda rete personale di Balerdi. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre sul piano della classifica: il Napoli resta a quota 11 punti, nella zona centrale della graduatoria, mentre la Roma, ferma a 18, perde terreno nei confronti della Lazio.

I biancocelesti di Rino Gattuso, infatti, hanno conquistato una vittoria all’Olimpico contro il Parma, imponendosi grazie alla rete di Taylor e all’autogol di Diego Carlos. Nel recupero, i ducali hanno accorciato le distanze con Lontani, a segno al 90’+5’, senza però riuscire a riaprire definitivamente la partita. La Lazio sale così in vetta alla classifica con 22 punti, in attesa della gara dell’Inter.

Prosegue, intanto, il buon momento del Como, che si conferma nelle zone alte della graduatoria, al quarto posto, grazie al successo per 2-0 contro il Sassuolo. Decisiva la doppietta di Douvikas, che ha regalato i tre punti alla formazione guidata da Cesc Fabregas. Si chiude, infine, con la sconfitta interna del Cagliari, battuto 2-0 dal Bologna.