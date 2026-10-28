Su che canale vedere Musetti-Tiafoe in tv oggi, ATP Vienna 2026: orario, programma, streaming

Un vero e proprio superclassico “minore”, che poi minore non è, va in scena all’ATP 500 di Vienna quest’oggi. Alla Wiener Stadthalle della capitale austriaca Lorenzo Musetti ritrova Frances Tiafoe, in una di quelle sfide che per connubio tecnico tra i due va tutta in una sola direzione: spettacolo assicurato nel contrasto.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TIAFOE (2° MATCH DALLE 13.30)

I precedenti ufficiali sono 7, ma di fatto sono 9, perché vanno inclusi due ottavi Challenger a Parma e Forlì nel 2020. Conduce Tiafoe in un caso e nell’altro, 4-3 e 5-4. Il più iconico dei successi di Musetti è giunto nel 2021 ad Acapulco, ma la lotta è spesso stata parte di questo confronto. Come a Roma nel 2023 (altra rimonta), a Stoccarda 2023 (recupero dell’americano) e al Roland Garros 2025 (nei quarti fu vittoria dell’italiano). Ultima sfida a Cincinnati, con un 7-6(2) 7-5 nei quarti del 1000 dell’Ohio a favore di Tiafoe.

Il match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe si giocherà come secondo della sessione diurna dopo Merida-Medvedev (ore 13:30). Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

ATP VIENNA 2026 OGGI

Mercoledì 28 ottobre

Centre Court

Ore 13:30 Merida (ESP)-Medvedev [3] – 1° turno

A seguire Musetti (ITA)-Tiafoe (USA) [6] – Diretta tv su Sky Sport Tennis

NP Ore 17:30 Rodionov (AUT) [WC]-Basilashvili (GEO [SE] – 1° turno

NP Ore 20:00 Tien (USA)-de Minaur (AUS) [5] – 2° turno

PROGRAMMA MUSETTI-TIAFOE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 18.00)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport