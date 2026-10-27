WTA Tokyo 2026: Cirstea sorpresa da Joint, avanti Fernandez

Terminata la giornata al WTA 500 di Tokyo, dove è stato completato il quadro dei primi turni e, dunque, tutto il tabellone è allineato ai secondi turni (o, per dirla in maniera identica, agli ottavi di finale). Niente più Italia di scena, almeno in singolare, visto che Jasmine Paolini è fuori per mano di Naomi Osaka.

Ci sarà un confronto tutto kazako (anzi, in realtà tutto di Mosca, vista la città di nascita delle due, poi passate da lunghissimo tempo sotto altri lidi) tra Elena Rybakina e Yulia Putintseva, con quest’ultima in grado di battere la greca Maria Sakkari e di guadagnarsi, in questo modo, il confronto con l’attuale leader del ranking WTA.

Ma ci sarà un confronto d’interesse anche per Leylah Fernandez, visto il successo per 6-2 6-4 della canadese sulla giapponese Himeno Sakatsume: per lei dall’altra parte della rete Elise Mertens. E se in questo spot di tabellone c’è tanto alto livello, altrove ci sono occasioni varie.

Questo un po’ per le rinunce forzate (Belinda Bencic, rimpiazzata dalla russa divenuta uzbeka Kamilla Rakhimova), un po’ per i risultati. Come quello di Maya Joint, vittoriosa sulla rumena Sorana Cirstea per 6-3 7-6(4). E per la qualificata australiana, ma non solo per lei, può aprirsi davvero una gran fase.

RISULTATI WTA TOKYO 2026 OGGI

Putintseva (KAZ) [Q]-Sakkari (GRE) 6-4 3-6 6-1

Fernandez (CAN)-Sakatsume (JPN) [WC] 6-2 6-4

Alexandrova-Li (USA) 6-4 6-4

Bucsa (ESP)-Parry (FRA) 7-5 6-1

Joint (AUS) [Q]-Cirstea (ROU) [6] 6-3 7-6(4)

Sasnovich [Q]-Bartunkova (CZE) 6-4 6-7(5) 6-3

Osaka (JPN) [7]-Paolini (ITA) 6-3 7-6(4)

Pohankova (SVK) [WC]-Valentova (CZE) [Q] 6-1 6-4