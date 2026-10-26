Sollevamento pesi, le ambizioni dell’Italia ai Mondiali. Medaglie fuori portata, inizia la corsa verso Los Angeles

Cominciano domani i Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, in programma a Ningbo (in Cina) dal 27 ottobre all’8 novembre. La rassegna iridata apre ufficialmente il periodo di qualificazione olimpica tramite ranking verso Los Angeles, che si protrarrà fino al 7 maggio 2028 per un totale di dieci eventi a disposizione per ogni atleta.

L’Italia si presenterà all’appuntamento più importante della stagione a ranghi ridotti, schierando un uomo e due donne. Nell’entry list della manifestazione sono presenti in campo maschile Sergio Massidda, impegnato nel gruppo B della categoria 65 kg, e nel settore femminile la coppia formata da Lucrezia Magistris e Genna Toko Kegne, che prenderanno parte rispettivamente al gruppo B della 61 kg e al gruppo A della 69 kg.

Obiettivo top10 per Massidda, che sta cercando di prendere le misure alla nuova categoria di peso dopo aver centrato l’argento mondiale tre anni fa nella 61 kg, mentre Magistris punta ad un riscontro positivo nel tentativo di cominciare con il piede giusto l’inseguimento alla seconda partecipazione olimpica della carriera. Sfida complessa infine per Toko Kegne, costretta a scendere dalla 77 alla 69 kg per mettere nel mirino le Olimpiadi.