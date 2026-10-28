Curling, l’Italia perde lo scontro diretto con la Germania: strada già in salita agli Europei

Si apre con una brutta sconfitta il percorso dell’Italia nel torneo maschile dei Campionati Europei di curling 2026, in corso di svolgimento a Ostrava fino a domenica 1° novembre. Gli azzurri hanno perso al debutto contro la Germania, vedendo sfumare un vantaggio di due punti (3-1 a metà partita) e cedendo alla fine con il punteggio di 7-4 nel primo incontro della fase a gironi della rassegna continentale.

La squadra italiana composta da Stefano Spiller (skip), Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller, qualificatasi per l’Europeo grazie alla vittoria nel Challenge disputato a inizio mese in quel di Cembra, si ritrova adesso in una situazione particolarmente scomoda nell’ambito di un gruppo A che vede anche la presenza ingombrante della Scozia ed in cui solamente le prime due classificate vengono promosse alle semifinali.

Team Spiller in controllo nelle battute iniziali, nonostante qualche piccola sbavatura che non consente comunque ai tedeschi di sfruttare il vantaggio del martello dovendo limitare i danni e concedendo agli azzurri una mano rubata da un punto sia nel primo che nel secondo end. Benjamin Kapp e compagni salgono di colpi nella terza frazione, ma l’ultimo tiro dello skip teutonico non va a buon fine e la Germania deve accontentarsi di un solo punti accorciando le distanze sull’1-2.

Una doppia bocciata di Mosaner pone le basi per costruire una mano da due punti con l’hammer azzurro nel quarto end, ma Stefano Spiller non è perfetto con i suoi tiri e mette a segno solamente un punto arrivando alla pausa di metà incontro avanti 3-1. L’inerzia cambia definitivamente nella seconda parte della sfida, con il Team Kapp che approfitta degli errori commessi dagli italiani per marcare due punti nel quinto end pareggiando i conti sul 3-3.

L’Italia non riesce a costruire granché con il vantaggio dell’hammer nella sesta mano, vedendosi costretta a segnare un punto per poi compromettere l’intera partita in un settimo end da incubo che garantisce alla Germania addirittura quattro punti e soprattutto un +3 praticamente incolmabile per Spiller e compagni nell’ottava e ultima frazione. La compagine tricolore tornerà sul ghiaccio oggi pomeriggio alle 15.30 conto l’Austria.