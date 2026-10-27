Sollevamento pesi, Yang Yang si aggiudica il primo titolo dei Mondiali a Ningbo

Si è appena concluso il primo evento da medaglia in programma nella giornata d’apertura dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, in corso di svolgimento a Ningbo (in Cina). La rassegna iridata inaugura il periodo di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles, che si protrarrà fino alla chiusura del ranking fissata per il 7 maggio 2028.

Il primo titolo mondiale della manifestazione è stato assegnato nella categoria non olimpica dei -60 kg uomini, in cui ha trionfato il padrone di casa Yang Yang con 304 kg di totale. Il 24enne cinese ha fatto la differenza nell’esercizio di strappo sollevando 136 kg in seconda prova (6 kg in più rispetto al primo inseguitore) per poi difendersi nello slancio (bronzo di specialità con 168 kg) dall’assalto dei nord coreani.

Corea del Nord che ha occupato i restanti gradini del podio nella classifica assoluta con Pang Un Chol, medaglia d’argento con 300 kg (secondo in entrambe le graduatorie di specialità con 130+170), e Pak In Song, bronzo sempre con 300 kg di totale (terzo nello strappo con 129 kg e vincitore della prova di slancio con 171 kg all’ultimo tentativo). Italia assente in questa categoria.