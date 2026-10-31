Skate Canada 2026: Rio Nakata avanti nello short al debutto tra i grandi, male Gogolev

Buona la prima per Rio Nakata. Il Campione del Mondo Junior si è infatti imposto in occasione dello short program individuale maschile valido per Skate Canada 2026, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso la città di Kelowna. Debutto con i fiocchi per il nipponico, comunque rallentato da un errore inopinato.

L’asiatico ha inaugurato nel migliore dei modi la sua performance atterrando la combinazione quadruplo salchow/triplo toeloop, elemento che preceduto poi un buon quadruplo toeloop singolo, preludio di una caduta arrivata nella prima trottola, fattore che ha portato a zero il valore della difficoltà. Nonostante la sbavatura il giapponese si è poi ripreso ruotando il triplo axel, le altre due trottole (livello 4) e la serie di passi (livello 4), stampando così 92.64 (53.74, 39.90).

A due lunghezze di distanza si è accomodato poi il transalpino Kevin Aymoz, secondo con 90.26 (45.83, 44.43) dopo un corto viziato solo da una leggera defaillance nel quadruplo toeloop, falloso e corto di rotazione. Più staccato l’altro nipponico, Kazuki Tomono, terzo con 85.31 (45.28, 31.03) perdendo terreno nell’axel, eseguito con caduta. Non lontano l’ucraino Kyrylo Marsak, quarto con 83.67 (47.23, 26.44).

Un passaggio a vuoto nel lutz, ruotato solo semplice, ed una caduta nel salchow realizzato solo doppio mancando la combinazione, hanno invece compromesso la corsa al podio del padrone di casa Stephen Gogolev, costretto ad accontentarsi della dodicesima moneta con la valutazione complessiva di 66.73 (28.67, 38.06).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE