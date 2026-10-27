Anna Pezzetta all’esame Skate Canada. L’azzurra alle prese con una gara d’altissimo profilo

Un esame importante, in un contesto di altissimo profilo. Non sarà certamente un impegno banale quello di Anna Pezzetta che, questo fine settimana, sarà della partita a Skate Canda 2026, appuntamento numero due del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico quest’anno in scena sul ghiaccio di Kelowna.

L’azzurra infatti proviene da un debutto leggermente problematico, avvenuto al Budapest Trophy, dove si è dovuta accontentare della tredicesima piazza con il punteggio di 159.31, maturato a causa di diversi passaggi a vuoto nei due segmenti, soprattutto per ciò che concerne gli elementi di salto. Una resa che non rappresenta per niente le reali qualità dell’altoatesina, chiamata a salire fin da subito di colpi in un contesto di lusso.

Sì perché l’allieva seguita da Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko condividerà la pista con diverse protagoniste del movimento. Tra tutte, i fari saranno puntati sulla russa, in lizza come atleta neutrale, Alexandra Trusova Ignatova, nuovamente alla rassegna itinerante dopo più di quattro anni di stop forzato dovuto all’esclusione imposta dall’ISU. Con lei ci saranno avversarie del calibro della statunitense Isabeu Levito, della Campionessa d’Europa Niina Petrokina e di una schiera di nipponiche tra cui spicca la talentuosa Mao Shimada, rimasta per quattro anni nel “purgatorio” Junior (dopo l’introduzione delle nuove norme regolamentari post Pechino 2022) e seriamente intenzionata nel lasciare il segno anche nella massima categoria.

Ma a prescindere dal parterre di partecipanti, Pezzetta dovrà semplicemente pensare a sé stessa, o meglio ad eseguire due programmi con meno errori possibili, in modo da mettere quanto più fieno in cascina possibile in vista della parte più importante dell’annata sportiva. Tutto è dalla sua parte, dalla tecnica (la sua combinazione triplo lutz/triplo toeloop è la più bella del circuito) al buon riscontro nelle components. Adesso è il momento di lavorare sulla sicurezza. I tempi sono propizi per uno scatto in avanti.