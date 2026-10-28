Skate Canada 2026: debutto (a sorpresa) per Tali-Lafornara nella danza, Caldara-Maglio impegnati nelle coppie

Due team. Uno previsto da tempo, l’altro chiamato letteralmente all’ultimo istante utile. Le coppie formate da Noemi Maria Tali e Noah Lafornara (danza) ed Irma Caldara-Riccardo Maglio (artistico) sono pronte a vivere un fine settimana interessante in quel di Kelowna, città che ospiterà questa settimana Skate Canada 2026, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura.

La novità più lampante riguarda Tali-Lafornara, inizialmente destinati solo a Skate America ma rientrati al fotofinish anche in questo appuntamento in sostituzione dei cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek, ritiratisi a causa di un infortunio, con gli azzurri subentrati in quanto primi nella lista del ranking riservato alle alternative.

Per gli allievi seguiti dal team capitanato da Valter Rizzo sarà il quarto appuntamento di questa stagione. La pre-seson per loro si è aperta con il Trofeo Kinoshita a Tokyo, dove hanno stampato 175.43, centrando la quarta posizione concedendosi il lusso di firmare il personal best nel segmento breve (71.09). Più contratta la prova al Lombardia Trophy, viziata da una sbavatura nella rhythm dance che ha inchiodato il loro score a 164.11 Pochi giorni fa invece al Budapest Trophy gli azzurri si sono affermati agli stessi livelli della prima uscita, guadagnando 175.69.

Adesso in terra nordamericana l’obiettivo sarà quello di avvicinarsi o stabilizzarsi sui 70 punti nel corto e di superare nuovamente i 106 nella free dance, in modo da proseguire la buona crescita organica di una coppia che sta affrontando a conti fatti il primo, vero, anno Senior. Il contesto sarà di alto livello, complice la presenza di team di punta come i francesi Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud, gli inglesi Lilah Fear-Lewis Gibson e gli statunitensi Carolina Green-Micheal Parsons.

Nelle coppie d’artistico saranno della partita invece Irma Caldara-Riccardo Maglio, binomio che si muove internamente in una situazione assai diversa rispetto alla danza, considerata la (speriamo) provvisoria assenza di team e la fine della collaborazione di Sara Conti-Niccolò Macii e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, atleti di spicco dello scorso quadriennio.

Per gli azzurri Skate Canada, terza partecipazione complessiva al Grand Prix per loro, rappresenta l’importante occasione di alzare il livello dopo l’unica gara disputata in pre-season, il Nebelhorn Trophy, terminato in nona posizione con il punteggio di 151.49, totale ampiamente migliorabile fin da questo fine settimana.

Caldara-Maglio si ritroveranno in mezzo ad una gara assai particolare, in cui saranno presenti tante coppie di livello medio. A recitare il ruolo di favoriti saranno certamente i padroni di casa Lia Pereira-Trennt Michaud e gli statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov