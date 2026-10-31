Moto2, Daniel Holgado fa il vuoto nelle qualifiche di Sepang. Guevara in prima fila, Gonzalez deve inseguire

Daniel Holgado spazza via tutti nelle qualifiche di Sepang e si aggiudica con ampio margine la pole position per il Gran Premio della Malesia 2026, in occasione del diciannovesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Sesta partenza al palo della carriera nella classe intermedia (nona complessiva nel Motomondiale, considerando la Moto3) per lo spagnolo del Team Aspar, che si è fermato ad una manciata di millesimi dal suo record della pista.

2’02″875 il tempo firmato da Holgado, capace di infliggere un distacco di oltre mezzo secondo agli altri protagonisti della categoria sul tracciato malese. Completano la prima fila in griglia tutta spagnola Angel Piqueras (MSI), 2° a 0.541 con il miglior risultato di sempre in qualifica nella categoria, e Izan Guevara (Pramac Yamaha), 3° a 0.611 in attesa di attaccare domani la leadership del campionato.

Il 22enne maiorchino, primo inseguitore di Manuel Gonzalez nella classifica generale (staccato di 5,5 punti), avrà infatti la possibilità di partire con sei posizioni di vantaggio rispetto al suo grande rivale nella corsa al titolo. Il portacolori del Team Dynavolt Intact GP infatti non è andato oltre una deludente nona piazza a 859 millesimi dalla pole, facendo fatica a mettere assieme un giro pulito in Q2 e complicandosi la vita verso la gara della domenica.

Nelle retrovie gli italiani: 17° Tony Arbolino, a oltre due secondi dal miglior crono in Q2, 18° Celestino Vietti (che dovrà scontare però tre posizioni di penalità in griglia per un impeding nelle pre-qualifiche di ieri) dopo essere passato dal Q1 e 19° Luca Lunetta, il primo degli esclusi dal passaggio in Q2.