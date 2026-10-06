Una MotoGP sulla neve, sci freestyle sui tetti e un salto dalla stratosfera: il secondo episodio di Red Bull For Reals porta lo spettacolo degli sport estremi su OA Sport TV!

Il viaggio comincia ad Avoriaz, dove Richard Permin trasforma i tetti innevati in un percorso di sci freestyle, tra salti, evoluzioni e traiettorie sorprendenti. Un modo diverso di vivere la montagna, mettendo insieme tecnica e creatività.

Dalla neve alle due ruote: Marc Márquez porta la MotoGP su un terreno insolito, affrontando una sfida che unisce velocità, equilibrio e controllo. Poi si cambia prospettiva con lo skydiving, per scoprire l’adrenalina del volo.

Tra i momenti protagonisti della puntata c’è anche Red Bull Stratos, la leggendaria impresa di Felix Baumgartner, insieme al record di salto con gli sci di Ryoyu Kobayashi: due sfide che hanno portato il concetto di volo in una dimensione straordinaria.

Guarda Red Bull For Reals, il magazine di Red Bull TV dedicato a imprese, campioni e sport adrenalinici. Quale sfida ti lascia senza fiato? Scrivilo nei commenti e iscriviti a OA Sport TV per seguire le prossime puntate!

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