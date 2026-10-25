Sci alpino, maltempo ancora protagonista: c’è una modifica per il gigante maschile

Il maltempo ha fatto capolino a Soelden, dove oggi è previsto il gigante maschile che aprirà la Coppa del Mondo di sci alpino per quanto riguarda gli uomini. Dopo la disputa della prova femminile nella giornata di ieri, in condizioni climatiche ideali sul ghiacciaio del Rettenbach, il risveglio in terra austriaca non è stato dei più semplici soprattutto a causa dell’annunciato vento, dunque gli organizzatori sono stati costretti a correre parzialmente ai ripari in vista dell’evento.

La partenza del gigante di Soelden è stata infatti abbassata e non si scatterà più dal cancelletto posto a 3.040 metri s.l.m., ma l’avvio avverrà da una quota inferiore e dunque anche la durata della gara risulterà accorciata. Per il momento sono stati confermati gli orari iniziali: prima manche alle 10.00 e secondo atto alle ore 13.00. L’auspicio è che il maltempo non peggiori e che si riesca a disputare la prova tra le porte larghe in Tirolo, non incominciando l’annata agonistica con una gara cancellata.

I due grandi favoriti della vigilia sono lo svizzero Marco Odermatt e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen: l’elvetico ha accusato un infortunio ad agosto e punta al quarto sigillo a Soelden, mentre il sudamericano si presenterà da Campione Olimpico e detentore della Sfera di Cristallo di specialità. Sarà assente il norvegese Alexander Steen Olsen, l’Italia spera in un guizzo da parte di Alex Vinatzer, saranno al via anche Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini.