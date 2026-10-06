Una lunga e interessante chiacchierata con Olbis André, protagonista con Schio e capitana della Nazionale italiana

In questa intervista abbiamo parlato delle ambizioni del Famila Wüber Schio, degli obiettivi in campionato e soprattutto della grande sfida europea: l’Eurolega. Quanto può arrivare lontano Schio? Quali sono le ambizioni della squadra e cosa significa confrontarsi con le migliori d’Europa?

Spazio anche alla Nazionale italiana, con Olbis nel ruolo di capitana: la crescita del gruppo, il percorso delle azzurre all’ultimo Mondiale e le prospettive per il futuro della squadra.

Conducono: Sofia Altavilla e Andrea Ziglio

📌 Nel video potrai scoprire:

* Le ambizioni di Schio tra campionato ed Eurolega

* Il ruolo di Olbis Andrè come capitana della Nazionale italiana

* Equilibrio nella squadra

* La crescita delle azzurre e le prospettive per il futuro

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