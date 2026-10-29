Giada Alzetta è uno dei volti nuovi del grande nuoto italiano. Finalista nei 400 misti agli Europei di Parigi, conclusi al sesto posto, e medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo nella stessa specialità, la giovane atleta friulana racconta il proprio percorso, le ambizioni e gli obiettivi delle prossime stagioni.

Eclettica, instancabile e determinata, Giada condivide quotidianamente gli allenamenti con Thomas Ceccon e non ha paura di sperimentare nuovi percorsi per continuare a crescere. Dietro i risultati ci sono lavoro, sacrificio e una volontà fuori dal comune, elementi che l’hanno portata rapidamente ai vertici del movimento azzurro.

Nell’intervista Giada Alzetta ripercorre gli inizi nel nuoto, analizza la consacrazione internazionale vissuta nel 2026 e guarda alle prossime sfide, a cominciare dal Trofeo Nico Sapio in programma nel weekend a Genova. Un appuntamento importante per verificare la condizione e impostare i nuovi progetti in vasca.

Ai microfoni Sofia Altavilla, Alessia Polieri ed Enrico Spada.

💬 Fin dove potrà arrivare Giada Alzetta nei 400 misti? Scrivetelo nei commenti!

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