Claudio Stecchi si racconta a Sprint Zone: il grave infortunio, la lunga riabilitazione e il ritorno nel salto con l’asta, con lo sguardo rivolto al 2027 e alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il primatista italiano indoor è l’ospite dell’appuntamento del martedì su OA Sport TV, condotto da Ferdinando Savarese.

Nel febbraio 2025, durante il meeting indoor di Chorzow, la rottura del tendine d’Achille ha interrotto la stagione dell’astista fiorentino. Dopo l’intervento chirurgico di ricostruzione è iniziato un lungo percorso di recupero, affrontato con pazienza e senza forzare i tempi.

Il ritorno in gara è arrivato nel luglio 2026, con due competizioni, tra cui gli Assoluti di Firenze. Prestazioni ancora lontane dai suoi standard migliori, ma un passaggio importante per ritrovare il confronto agonistico e riprendere fiducia in una disciplina che richiede velocità, forza e precisione tecnica.

Ora il 34enne Stecchi ha ripreso la preparazione a pieno ritmo. Il 2027 sarà un anno decisivo per valutare le possibilità di tornare ad alto livello e capire quanto possa essere concreto l’obiettivo olimpico di Los Angeles 2028.

Dalle difficoltà del recupero alle prospettive del ritorno: guarda l’intervista completa a Claudio Stecchi e iscriviti a OA Sport TV per seguire le nuove puntate di Sprint Zone.

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