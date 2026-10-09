La bandiera italiana sventola più in alto di tutte nel medagliere mondiale, e il movimento dello skyrunning nazionale continua a scrivere pagine di storia straordinarie. Nella puntata 44 di RUN2U del 2026 abbiamo il piacere di ospitare una delle figure chiave di questo sport: Roberto Mattioli, Vicepresidente e Commissario Tecnico della FISKy (Federazione Italiana Skyrunning), oltre che patron della mitica Tartufo Sky Ultra.

Con lui ripercorriamo i trionfi indimenticabili dei recenti Campionati del Mondo a La Gomera — dove l’Italia ha conquistato il primo posto nel medagliere con prestazioni leggendarie come quelle di Cristian Minoggio e Luca Del Pero — e parliamo del recente successo dei Tricolori a Calestano. Un viaggio imperdibile tra fatica, passione, cime oltre i 2000 metri e le prospettive future della maglia azzurra. Mettetevi comodi, si parte!”

In questa imperdibile puntata 44 di RUN2U (2026) facciamo il punto sullo stato di salute dello skyrunning italiano insieme a Roberto Mattioli, Vicepresidente e Commissario Tecnico delle Squadre Nazionali FISKy.

Analizziamo la trionfale spedizione azzurra ai Campionati del Mondo 2026 a La Gomera (Isole Canarie), dove l’Italia ha chiuso in vetta al medagliere grazie a 8 medaglie complessive (tra cui gli ori di Cristian Minoggio e Luca Del Pero), e parliamo dei recenti Campionati Italiani di Sky Ultra disputati a Calestano nell’ambito della storica Tartufo Running.

Argomenti trattati nella puntata:

Il bilancio e i retroscena dei Mondiali di Skyrunning a La Gomera.

Il ruolo del CT e i criteri di selezione per vestire la maglia azzurra FISKy.

Il successo della Tartufo Sky Ultra e dei Campionati Italiani 2026.

La crescita del movimento giovanile e delle categorie Senior.

🔗 Link e approfondimenti:

Visita il sito ufficiale della FISKy: www.federazioneskyrunning.it

Scopri di più sulla Tartufo Running: www.tartuforunning.it

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

In onda su RETE 8 (canale 81) in chiaro in TV ogni lunedì alle ore 21:00 circa.

Prima parte: uno spazio speciale dedicato all’Atleta della settimana.

Seconda parte: a seguire, un approfondimento completo su tutto ciò che è accaduto durante la settimana nel mondo dell’atletica leggera e del running.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

👇 Collegamenti utili: YOU TUBE OASPORT ➡️ Run2U playlist –

Segui Run2u: instagram e FB tvrun2u

Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella 🔔 per non perdere i prossimi approfondimenti sul mondo del running e dell’atletica.

#tvRun2u #Skyrunning #Fisky #RobertoMattioli #Run2u #CorsaInMontagna #MondialiSkyrunning #SkyUltra #TrailRunning #NazionaleItaliana