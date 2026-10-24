Rebeca Andrade torna da vincente! Magistrale tris ai Mondiali, volteggio straripante. Blakely sul podio

Rebeca Andrade ha rispettato il pronostico della vigilia e ha conquistato la medaglia d’oro al volteggio, illuminando la penultima giornata dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica. La fuoriclasse brasiliana si è imposta con il punteggio di 14.466, frutto di due prestazioni davvero magistrali confezionate alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi): splendido 14.400 sullo Yurchenko con doppio avvitamento (14.400, 9.4 di esecuzione) e roboante 14.133 sulla rondata con mezzo giro, ribaltata salto avanti teso con mezzo avvitamento.

La 27enne nativa di Guarulhos (nell’area di San Paolo) ha beneficato di due decimi di bonus perché i due volteggi erano chiusi in direzione differente (uno avanti, l’altro dietro) e ha trionfato con un perentorio 14.466. La sudamericana ha festeggiato il terzo titolo nella specialità dopo quelli conquistati nel 2021 a Kitakyushu e nel 2023 ad Anversa, arricchendo un palmares in cui ora sono presenti quattro oro iridati (storico quello nel concorso generale individuale a Liverpool 2002), quattro argenti e due bronzi.

La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 al volteggio e Campionessa Olimpica di Parigi 2024 al corpo libero è tornata in gara questo anno dopo una stagione di riposo in seguito ai Giochi (in cui fu seconda sul giro completo e alla tavola), si è rimessa in forma con grande brillantezza e ha subito fatto saltare il banco. Si sta riprendendo tutto dopo le tre rotture del crociato prima della pandemia, quando era stata vicina ad abbandonare l’attività agonistica.

Alle spalle della brasiliana si sono piazzate le statunitensi Claire Pease (14.233) e Skye Blakely (14.166), fresca di apoteosi nel concorso generale individuale. Giù dal podio la canadese Lia-Monica Fontaine (14.083), la sudcoreana Seojeong Yeo è caduta sul doppio avvitamento e ha terminato al settimo posto (13.716), da grande favorita per le medaglie.