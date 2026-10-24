LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Targhetta emoziona con l’argento, beffa nel finale. Perotti e Iorio ko

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IL RIEPILOGO DELLE FINALI E TUTTI I PODI

LA CRONACA DELL’ARGENTO DI TARGHETTA AL CAVALLO

CHI È GABRIELE TARGHETTA

LA CRONACHE DELLE PARALLELE

LA CRONACA DEL VOLTEGGIO

Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Rimanete con noi per cronache e approfondimenti. Appuntamento a domani (domenica 25 ottobre, ore 14.00) quando andranno in scena le ultime finali di specialità e si concluderanno i Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’Italia sognerà in grande con Manila Esposito alla trave, presente anche Yumin Abbadini alla sbarra. Buon proseguimento di serata su OA Sport.

17.52 I nuovi Campioni del Mondo di specialità: lo statunitense Frederick Richard al corpo libero, la brasiliana Rebeca Andrade al volteggio, l’armeno Hamlet Manukyan al cavallo con maniglie, l’algerina Kaylia Nemour alle parallele asimmetriche, il cinese Xingyu Lan agli anelli.

17.51 L’Italia ha festeggiato la medaglia d’argento al cavallo con maniglie con Gabriele Targhetti, beffato per appena 67 millesimi dall’armeno Hamlet Manukyan. Il Bel Paese torna sul podio iridato dopo cinque anni. Elisa Iorio e Giulia Perotti sono cadute alle parallele asimmetriche, chiudendo in ottava e settima posizione.

17.50 Il cinese Xingyu Lan ha conquistato la medaglia d’oro agli anelli con il punteggio di 14.766m. Argento al collo del greco Eleftherios Petrounias (14.333), bronzo per l’armeno Artur Averisyan (14.233).

17.49 Tulloch si ferma a 13.366.

17.48 Aspettiamo il responso di Tulloch, la finale agli anelli è finita.

17.46 Tulloch ha sbagliato completamente l’uscita. Addio medaglia.

17.43 Zaika si ferma a 14.100, fuori dal podio.

17.40 Superlativo 14.766 per Lan! Il cinese è primo, ha ipotecato l’oro. Tocca al russo Zaika.

17.36 Solo 12.833 per Cuyle vista la caduta, tocca a Lan.

17.34 Cuyle cade in uscita, niente da fare. Ora il cinese Xingyu Lan, il grande favorito per l’oro.

17.30 Ora i minuti di riscaldamento per gli ultimi quattro finalisti. Si ripartirà con il belga Cuyle.

17.28 Il turco Kosak si ferma a 13.800, ultima posizione. Sempre Petrounias al comando nella finale agli anelli.

17.26 Oka non va oltre a 14.033, terzo posto provvisorio. Sempre Petrounias al comando.

17.24 Petrounias vola al comando con 14.333, ma il greco non appare molto soddisfatto. Ha stoppato l’uscita, si aspettava di più.

17.22 Avetisyan apre la gara con 14.233.

17.19 Si sono conclusi i minuti di riscaldamento, sta per iniziare la finale agli anelli.

17.16 Il cinese Xingyu Lan ha ottenuto 14.733 in qualifica e sembra essere il favorito. I suoi rivali di riferimento sembrano essere il russo Ilia Zaika (14.533) e il britannico Courtney Tulloch (14.500), sulla carta sono più attardati Avetisyan (14.233) e Kosak (14.233), presente anche l’eterno Petrounias (14.033). Oka (14.066) e Cuyle (14.100) non dovrebbero essere dei fattori.

17.13 L’ordine di rotazione agli anelli: l’armeno Artur Avetisyan, il greco Eleftherios Petrounias, il giapponese Shinnosuke Oka, il turco Mehmet Kosak, il belga Clen Cuyle, il cinese Xingyu Lan, il russo Ilia Zaika, il britannico Courtney Tulloch.

17.08 Tra poco la finale agli anelli, l’ultima di giornata. Non ci saranno italiani in gara.

17.06 KAYLIA NEMOUR HA VINTO L’ORO ALLE PARALLELE. La fuoriclasse algerina si è confermata Campionessa del Mondo con il surreale punteggio di 15.333 (7.0) il D Score e ha riscattato l’errore commesso ieri nella finale all-around. Argento al collo della tedesca Helen Kevric (14.833), bronzo per la statunitense Skye Blakely (14.600). Giulia Perotti ed Elisa Iorio sono cadute: la 17enne piemontese ha terminato al settimo posto (13.266), la 23enne emiliana ha concluso in ottava piazza (12.500).

17.03 Elena Colas chiude al quarto posto con 14.533, a 67 millesimi dal bronzo di Blakely.

17.00 Glotova quinta con 14.233, ora la francese Elena Colas per chiudere la finale alle parallele asimmetriche. Vediamo se riuscirà ad attaccare il bronzo di Blakely, serve 14.600.

16.57 Esercizio notevole di Kevric! 14.833 per la tedesca! Seconda, davanti a Blakely (14.600). Inarrivabile Nemour. Questo potrebbe essere il podio definitivo, ma vediamo la russa Glotova e la francese Colas.

16.55 Giulia Perotti 13.266 con la caduta. Davvero un peccato. Ora la tedesca Helen Kevric, Campionessa d’Europa e favorita per le medaglie.

16.53 PEROTTI CADUTA SUL TKATCHEV CARPIATO. Dopo tre esercizi di spessore sugli staggi durante la settimana (14.366, 14.400, 14.366), la 17enne piemontese è caduta.

16.52 TUTTI CON GIULIA PEROTTI.

16.50 Elisa Iorio ottiene 12.500. Ora minuti di riscaldamento, poi toccherà subito a Giulia Perotti.

16.48 Elisa Iorio visibilmente delusa, sperava di giocarsela meglio. Finirà nelle retrovie di questa finale.

16.47 NOOOOOOO! ELISA IORIO CADUTA! Bene la Kippe vertical, poi ottimo Stalder-Tkatchev-Pak, bella piantata Shapo, purtroppo sbaglia lo Stalder e cade sul mezzo giro, non è andata oltre la linea della verticale. Addio sogni di gloria per la modenese, poi risalita sull’attrezzo per terminare la prova con l’uscita in doppio raccolto.

16.46 Terzo posto provvisorio per Naomi Visser con 14.366. ORA TUTTI CON ELISA IORIO!

16.45 Ora l’olandese Naomi Visser, quarto in qualifica alla pari di Iorio.

16.44 WOW BLAKELY! 14.600 per la statunitense. Secondo posto dietro alla Nemour, è un punteggio da medaglia. Oggettivamente si fa già durissima per Iorio e Perotti.

16.40 MAGISTRALE 15.333 (7.0 il D Score). KAYLIA NEMOUR ha ipotecato l’oro. Non può essere battuta. Ora Skye Blakely, oro all-around e bronzo al volteggio.

16.38 Vediamo se sarà sempre 7.1 di D Score, perché ha modificato un paio di cose, togliendo un mezzo avvitamento in uscita. Aspettiamo il punteggio di Nemour.

16.37 Ci si perde negli infiniti collegamenti di Nemour, magistrale. Doppio teso con leggero saltello in uscita. Ha già messo l’oro in cassaforte.

16.36 La prima a esibirsi è proprio Kaylia Nemour.

16.35 Per le medaglie fanno paura la tedesca Helen Kevric e la francese Elena Colas, saranno il riferimento per Iorio e Perotti.

16.33 La grande favorita è l’algerina Kaylia Nemour, Campionessa Olimpica e del mondo sugli staggi. Salvo cadute, l’africana non può essere battuta.

16.32 Elisa Iorio quarta in qualifica con 14.466, Giulia Perotti settima con 14.366. Una gara tutta da vivere.

16.30 Ora la finale alle parallele asimmetriche. L’Italia si gioca Elisa Iorio e Giulia Perotti, pronte all’assalto.

16.29 L’armeno Hamlet Manukyan ha vinto l’oro al cavallo con maniglie con 15.300, davanti a Gabriele Targhetta (15.233) e al suo connazionale Mamikon Khachatryan (15.000). Gli stessi uomini saliti sul podio agli Europei.

16.28 Gabriele Targhetta chiude la stagione con l’oro agli Europei e all’argento ai Mondiali: è una splendida realtà della ginnastica artistica internazionale, è la nostra stella emergente che ora guarda lontano verso i Giochi di Los Angeles 2028.

16.27 L’Italia torna a medaglia ai Mondiali dopo cinque anni: non si saliva sul podio dai record di Kitakyuchu 2021, ma si scese in pedana due mesi dopo le Olimpiadi e le assenze erano innumerevoli.

16.25 L’Italia torna sul podio iridato al cavallo con maniglie dopo 113 anni: a Parigi, nel 1913, si impose Giorgio Zampori davanti a Osvaldo Palazzi, a podio invertito rispetto a Torino 1911.

16.25 Gabriele Targhetta ha conquistato una splendida medaglia d’argento, ma che peccato: il suo esercizio è stato impeccabile, ma oggettivamente Manukyan ha meritato di un soffio. Il D Score è identico tra i due rivali (5.9), ha fatto la differenza l’esecuzione: 9.4 contro 9.333.

16.25 Manukyan è stato valutato con 15.300. L’armeno ha vinto per 67 millesimi. GABRIELE TARGHETTA ARGENTO CON 15.233.

16.23 Aspettiamo il punteggio…

16.22 Manukyan può attaccare il 15.233 di Gabriele Targhetta, è stato oggettivamente impeccabile…

16.21 Bene la serie sulle maniglie, poi esegue l’elemento che porta il suo nome e il Bertoncelj, porta a casa anche i Russi. Non magistrali le camminate e ottima uscita. Fa paura…

16.20 Un ottimo 14.933 per Hoopes, quarto posto provvisorio. GABRIELE TARGHETTA IN TESTA CON 15.233, è almeno argento. ORA CACCIA ALL’ORO. Tocca alla stella Manukyan.

16.20 Un ottimo esercizio di Hoopes, ma oggettivamente non sembra all’altezza del 14.833 del ventenne brianzolo, già certo di una medaglia a questi Mondiali. Arriverà il primo alloro per l’Italia a Rotterdam.

16.19 Lo statunitense Patrick Hoopes salì sul terzo gradino del podio lo scorso anno, al momento ci sembra meno accreditato di Targhetta. In qualifica si è fermato al quinto posto.

16.18 Il sudcoreano Woong Hur non ha fatto paura, si è fermato a 14.833. GABRIELE TARGHETTA SEMPRE AL COMANDO, MEDAGLIA SICURA! Mancano solo Hoopes e Manukyan.

16.16 Gabriele Targhetta ha messo in fila l’argento iridato dello scorso anno e bronzo europeo di due mesi fa. Grandissima elezione del nostro Principino. Ora il rivale di riferimento resta l’altro armeno Hamlet Manukyan, argento agli ultimi Europei e primo in qualifica.

16.15 SIIIIIII! GABRIELE TARGHETTA RIMANE AL COMANDO CON 15.233. Khachatryan rimane dietro con 15.000, seconda posizione. Il primo grande ostacolo è alle spalle!

16.14 Molto buono l’esercizio di Khachatryan. Potrebbe forse essere punito per le due camminate, ma i passaggi sulle maniglie sono state di spessore e l’uscita è stata perfetta. Fa paura…

16.13 Si sta riscaldando l’attesissimo Mamikon Khachatryan, argento iridato lo scorso anno. Fa tanta paura per il primo posto di Targhetta, ma 15.233 è un punteggio non semplice da battere nemmeno per l’armeno.

16.12 Nariman Kurbanov si ferma a 14.933, dietro all’azzurro. GABRIELE TARGHETTA SEMPRE AL COMANDO CON 15.233!

16.11 Aspettiamo il punteggio di Kurbanov, poi ci saranno i minuti di riscaldamento riservati agli ultimi quattro finalisti.

16.10 Kurbanov fuori dai giochi! Ha sbagliato a impostare l’uscita e ha potuto eseguire soltanto un elemento di livello D, dunque perderà decimi importanti. Anche sugli Stoeckli non era sembrato impeccabile.

16.09 Registriamo il 13.466 di Hashimoto. GABRIELE TARGHETTA AL COMANDO CON 15.233, ora il kazako Kurbanov, secondo in qualifica con 14.866.

16.08 Targhetta ha piantato la bandiera. A quel livello possono ambire soltanto gli armeni Mamikon Khachatryan e Hamlet Manukyan, i suoi avversari dichiarati alla vigilia e già battuti a Zagabria. Il kazako Nariman Kurbanov ora fa meno paura.

16.07 Il belga Kilan van der Aa non era un fattore e si è fermato a 14.733. Non faceva paura nemmeno il giapponese Daiki Hashimoto.

16.05 Gabriele Targhetta trionfò agli Europei due mesi fa con un complessivo 15.133 (5.9 la nota di partenza, 9.233 di esecuzione).

16.04 Targhetta ha migliorato di quattro decimi il proprio punteggio di qualifica, dove Manukyan era stato il migliore con 14.933.

16.04 Abbiamo assistito a un esercizio davvero sbalorditivo! Gabriele Targhetta è stato sensazionale per la pulizia delle sue linee e ha limato anche qualcosa all’uscita da lui inventata. Un capolavoro! Ha messo l’intera concorrenza con le spalle al muro e ha messo pressione a tutti. Non sarà semplice fare più di 15.233.

16.03 MOSTRUOSOOOOOOOOOO! MAGICO! MITICOOOOOO! 15.233! 9.333 di esecuzione, 5.9 il D Score. CHE LEZIONE DI GINNASTICA!

16.03 Targhetta scende soddisfatto dalla pedana e abbraccia il proprio allenatore. Il Principino ha sciorinato la perfezione!

16.02 Forbice-Mikulak, bene camminata avanti-indietro, due mulinelli sulla maniglie, ottimi ancora i mulinelli prima degli Stoeckli, poi il mitico Besugo e la sua uscita. GRANDISSIMOOOOOOO! UN ESERCIZIO PERFETTOOOOOO!

16.01 Centazzo sta sistemando l’attrezzo per il suo allievo. Tutto pronto per il Campione d’Europa!

16.00 Sono finiti i minuti di riscaldamento. TUTTI CON GABRIELE TARGHETTA!

15.58 Sì, c’è Daiki Hashimoto, il Campione del Mondo all-around. In questa specialità, però, non sembra all’altezza dei migliori.

15.56 L’ordine di rotazione: Targhetta, van der Aa, Hashimoto, Kurbanov, Khachatryan, Hur, Hoopes, Manukyan.

15.54 Entrano i ginnasti. Gabriele Targhetta entrerà per terzultimo, in base al risultato di qualifica inverso.

15.52 Il nostro Principino si esibirà per prima: sarà lui a dover dettare legge! Un ruolo non semplice, ma Gabriele Targhetta può fare gara di testa.

15.50 A breve entreranno i finalisti al volteggio.

15.48 Terminata la premiazione del volteggio femminile, Rebeca Andrade raggiante.

15.46 Gabriele Targhetta è allenato da Gianmatteo Centazzo ed in forza alla Spes Mestre, oggi sarà supportato da Alberto Busnari.

15.44 Si è appena conclusa la premiazione del corpo libero maschile, è suonato l’inno statunitense per Frederick Richard. Tra poco quella del volteggio femminile, suonerà l’inno brasiliano per Rebeca Andrade.

15.42 Gabriele Targhetta sfiderà gli armeni Hamlet Manukyan (14.933 in qualifica, primo) e Mamikon Khachatryan (14.733, quarta), ovvero i due avversari battuti a Zagabria. Il quarto incomodo è il kazako Nariman Kurbanov (14.866, secondo), ma attenzione anche allo statunitense Patrick Hoopes (14.666, quinto), lo scorso anno capace di conquistare il bronzo a Jakarta.

15.40 Le premiazioni di volteggio femminile e corpo libero maschile devono ancora iniziare, il pubblico è stato intrattenuto da una sfida al tris acrobatico tra le leggenda Hambuchen e Zonderland.

15.38 Il Campione d’Europa si è sempre distinto per la sua impeccabile pulizia di esecuzione e per l’uscita che porta il suo nome, è forte di un D Score di 5.9 ed è atteso da una sfida a quattro per il podio.

15.36 Gabriele Targhetta ha venti anni. Il brianzolo è l’asso nella manica dell’Italia, è alla sua prima finale iridata e punta molto in alto. L’Italia non sale sul podio iridato in questa specialità da 113 anni, nemmeno Alberto Busnari era riuscito a emulare le gesta dei pionieri saliti sul podio prima della Grande Guerra.

15.34 Prima della finale al cavallo con maniglie, però, ci saranno le premiazioni per corpo libero maschile e volteggio femminile, dunque bisognerà aspettare…

15.32 Iniziamo a prepararci alla finale cavallo con maniglie. L’ITALIA SOGNA CON GABRIELE TARGHETTA! Il Campione d’Europa, terzo in qualifica, si esibirà per primo e punterà alle medaglie!

15.30 La brasiliana festeggia e fa il “tre” con le dita della mano. Giro della AHOY Arena con la bandiera brasiliana.

15.28 REBECA ANDRADE VINCE AL VOLTEGGIO. Terzo titolo iridato per la brasiliana con il punteggio di 14.466. Battute le statunitensi Claire Pease (14.233) e Skye Blakely (14.166).

15.26 Un ottimo 14.366 sulla prima prova di Mata, ma ha un secondo salto troppo semplice per ambire a qualcosa di concreto.

15.25 Claire Pease si inserisce in seconda posizione con la media di 14.233. Rebeca Andrade sempre al comando, Blakely scivola in terza piazza (14.166). Ora la messicana Victoria Mata per chiudere la finale.

15.22 Claire Pease aggiunge un mezzo giro rispetto al secondo elemento di Andrade, ma poi sbaglia clamorosamente il doppio avvitamento uscendo dalle linee di riferimento all’arrivo. Finirà dietro ad Andrade.

15.21 Campionessa Olimpica al volteggio a Tokyo 2020, Campionessa del Mondo alla tavola nel 2021 e nel 2023: Rebeca Andrade è lanciata verso il tris iridato nella specialità.

15.22 MAIUSCOLA! 14.133 sul secondo salto, 14.466 di media. REBECA ANDRADE AL COMANDO davanti a Blakely e Fontaine, oro al collo.

15.21 Andrade andrà tranquillamente al comando, ha ipotecato la medaglia d’oro.

15.20 Rondata con mezzo giro, ribaltata salto avanti, teso con mezzo avvitamento. Già visto nel corso di questo pomeriggio, ma la Andrade l’ha portato a un livello superiore.

15.19 Meraviglioso 14.400 per il DTY, Andrade valutata con 9.4 di esecuzione! Ora la seconda prova della sudamericana.

15.18 Un’esecuzione meravigliosa di Rebeca Andrade! Uno dei migliori Tsukahara con doppio avvitamento visti durante questa settimana.

15.18 Complessivo 13.966 di Black, si è inserita al terzo posto. Blakely resta al comando davanti a Fontaine, ora Rebeca Andrade.

15.17 Ribaltata salto teso con un avvitamento per Ellie Black, potrebbe arrivare un buon punteggio.

15.16 Buono il 14.066 di partenza per Ellie Black, pronta per un nuovo salto diretto (è l’unica a sciorinarli).

15.15 Bel Kasamatsu con mezzo giro per Ellie Black, ben piantato. La canadese è sempre originale con la sua proverbiale spinta di gambe.

15.14 Riprende la finale al volteggio con la canadese Ellie Black.

15.13 Grande concentrazione per Rebeca Andrade durante il riscaldamento, la brasiliana è la favorita d’obbligo per il titolo.

15.12 Nel frattempo il nostro Gabriele Targhetta si sta preparando: dopo la finale al volteggio e la premiazione, toccherà al Campione d’Europa al cavallo con maniglie. Sarà il primo a esibirsi sul suo attrezzo d’elezione e andrà a caccia della medaglia.

15.11 Martin Abigail chiude con la media di 13.716, utile per il quarto posto provvisorio.

15.10 Devono esibirsi, nell’ordine: la canadese Ellie Black, la brasiliana Rebeca Andrade, la statunitense Claire Pease e la messicana Victoria Mate.

15.08 Ora aspettiamo il punteggio di Martin, intanto sono partiti i minuti di riscaldamento per le ultime quattro ginnaste.

15.06 Martin ha sporcato entrambe le esecuzioni, rimarrà sicuramente dietro a Blakely e non può concretamente ambire al podio.

15.04 Ora il turno della britannica Abigail Martin, sulla carta non è tra le più accreditata per le medaglie.

15.03 Blakely punta dritta alle medaglie, per il momento è il riferimento della brasiliana Rebeca Andrade.

15.02 Skye Blakely ha gareggiato con scioltezza dopo l’apoteosi di ieri sera, quando è stata incoronata Reginetta della Polvere di Magnesio, non ha risentito della pressione e si è meritata il miglior riscontro provvisorio di questa finale.

15.04 Arriva il responso, Skye Blakely al comando: 13.833 sul secondo salto, media di 14.166.

15.02 Aspettiamo il punteggio di Blakely, che andrà saldamente al comando.

15.01 Bellissimo secondo salto di Blakely. Lo stesso elemento di Fontaine, ma eseguito alla perfezione. L’americana andrà saldamente al comando.

15.00 Buon Yurchenko teso con due avvitamenti, grande apertura. L’esercizio con cui aprì la finale di ieri sera sul giro completo.

14.59 Per Fontaine 13.766 sul secondo salto e 14.083 di media: prima posizione per Fontaine. Ora tocca alla statunitense Skye Blakely, nuova Campionessa del Mondo all-around.

14.59 Ricordiamo che le ginnaste devono eseguire due salti appartenenti a famiglie diverse per partecipare alle gare di volteggio, interpretazione non semplice e che limita il numero delle specialiste dedicate a questo attrezzo.

14.58 Rondata mezzo-giro, ribaltata avanti, salto teso con mezzo giro. Bella esecuzione da parte di Fontaine, ma saltello indietro all’arrivo.

14.57 In linea con le attese: 14.000 per lo Yurchenko con doppio avvitamento di Fontaine, 9.0 di esecuzione. Ora il secondo salto.

14.56 Buon DTY per Fontaine, con un saltello all’arrivo.

14.55 Yeo ottiene 12.833 sulla seconda prova, ovviamente la caduta ha spezzato le velleità di gloria. La sudcoreana chiude con la media di 13.716. Ora la canadese Lia-Monica Fontaine.

14.54 YEO CADE SULLO YURCHENKO CON DOPPIO AVVITAMENTO! Colpo di scena! Una delle papabili al podio dice addio alla possibilità di conquistare la medaglia!

14.53 Brillante 14.600 per Yeo, ora il secondo salto dell’asiatica.

14.52 Salto avanti teso con un avvitamento e mezzo ben eseguito da Yeo. Ottimo inizio di gara per la sudcoreana.

14.51 Inizia la finale al volteggio femminile. Tocca a Yeo, quotatissima per le medaglie.

14.50 L’inizio della finale al volteggio era annunciato per le 14.37, dunque siamo ampiamente in ritardo.

14.48 Sono in corso i minuti di riscaldamento. Ricordiamo che ogni ginnasta eseguirà due volteggi, si farà una media dei due punteggi conseguiti e si aggiungeranno gli eventuali bonus conseguiti.

14.47 L’ordine di rotazione: Yeo, Fontaine, Blakely, Martin, Black, Andrade, Pease, Mata.

14.44 La favorita d’obbligo è la brasiliana Rebeca Andrade (14.533 in qualifica), ma dovrà stare molto attenta alla sudcoreana Seojeong Yeo (14.483) e alla statunitense Claire Pease (14.283). Più attardate la canadese Lia-Monica Fontaine (14.099) e la statunitense Skye Blakely (14.066), che ieri sera ha trionfato nell’all-around. In gara anche la canadese Elly Black (13.933), la britannica Abigail Martin (13.850) e la messicana Victoria Mata (13.816).

14.42 Ora la presentazione delle finaliste al volteggio.

14.40 Frederick Richard esulta alla AHOY Arena. Il 22enne nativo di Dallas è tornato sul podio iridato dopo i due terzi posti del 2023 (all-around e gara a squadre).

14.38 Lo statunitense Frederick Richard si è laureato Campione del Mondo al corpo libero con il punteggio di 14.633 (5.7 il D Score). Verdetto a sorpresa al quadrato, l’americano ha battuto due ex Campioni del Mondo: il britannico Jake Jarman (argento con 14.600, non ha difeso il titolo) e l’israeliano Artem Dolgopyat (bronzo con 14.466 per il trionfatore del 2023). Il russo Arsenii Dukhno è caduto e si è fermato al sesto posto (13.666).

14.37 Jake Jarman si ferma a 14.600! Secondo posto.

14.35 Esercizio esemplare di Jake Jarman. Può superare il 14.633 di Richard e puntare al titolo.

14.34 Intanto possiamo dirvi che il programma non è puntuale: la finale al volteggio non inizierà alle ore 14.37, dunque slitteranno anche cavallo e parallele con gli italiani.

14.32 Ora Jake Jarman ha nelle mani il match-point.

14.30 Gravissimi errori di Dukhno, pesantemente uscito di pedana (tre decimi di penalità). Il leader della qualifica ha ottenuto solo 13.666 ed è quinto: ha sentito la pressione.

14.28 Carlos Yulo è caduto! 13.233 per il filippino, fuori uno dei pretendenti al podio. Ora tutta la pressione su Arsenii Dukhno, il migliore delle qualifiche.

14.26 Sharamkou si ferma a 14.000. Ora lo show del filippino Carlos Yulo.

14.23 Nel frattempo si stanno riscaldando le finaliste al volteggio: dopo toccherà a loro, la brasiliana Rebeca Andrade punta al titolo.

14.21 Jarman difende il titolo, Yulo vinse nel 2019, Dukhno vanta il miglior punteggio di qualificazione (14.700), Sharamkou è un outsider.Ci sarà da divertirsi.

14.20 Si esibiranno, nell’ordine: il bielorusso Yahor Sharamkou, il filippino Carlos Yulo, il russo Arsenii Dukhno e il britannico Jake Jarman.

14.19 Ora minuti di riscaldamento per gli ultimi quattro finalisti.

14.18 Dolgopyat si è inserito in seconda posizione. Frederick Richard resta al comando con 14.633 a metà finale, il giapponese Ryosuke Doi è terzo con 14.366.

14.17 Dolgopyat ha commesso delle sbavature qua e là, l’esecuzione viene pagata 8.666 e il punteggio complessivo è di 14.466.

14.15 Meraviglioso esercizio di Frederick Richard! L’americano si è superato in termini di esecuzione (8.833) e, forte di un D Score di 5.7, ha ottenuto 14.633! Potrebbe essere da medaglia! Ora l’israeliano Artem Dolgopyat, già iridato e tra i favoriti della vigilia.

14.13 Due decimi di penalità per Berkovich, che si ferma a 13.500. Finirà lontano dalle posizioni che contano. Ora l’esercizio dello statunitense Frederick Richard.

14.11 Ricordiamo che a metà della finale, ci si fermerà per dei minuti di riscaldamento concessi agli ultimi quattro atleti chiamati a salire sull’attrezzo.

14.09 Ora l’israeliano Noam Berkovich, sulla carta non è un pretendente alle medaglie.

14.08 Il giapponese Ryosuke Doi mette un bel mattoncino: 14.366 (5.8 il D Score, un decimo di penalità, un decimo di bonus per arrivo stoppato). Rappresenterà un riferimento per l’intera concorrenza.

14.06 Si sono conclusi i minuti di riscaldamento. Inizia la finale con il giapponese Doi.

14.04 Dukhno vanta il miglior accredito di qualifica e parte in pole position, ma è una finale aperta a ogni epilogo. Attenzione ai salti di Sharamkou.

14.02 Jarman difende il titolo conquistato lo scorso anno a Jakarta, Dolgopyat si impose nel 2023 e lo scorse anno fu assente a causa del visto non concesso dal governo indonesiano. Il nostro Nicola Bartolini si impose nel 2021 e successe nell’albo d’oro a Carlos Yulo, che dettò legge nel 2019 e fu terzo lo scorso anno.

14.00 Inizia la presentazione dei finalisti al corpo libero, poi i minuti al riscaldamento prima dell’inizio della gara.

13.57 L’ordine di rotazione al corpo libero: il giapponese Ryosuke Doi, l’israeliano Noam Berkovich, lo statunitense Frederick Richard, l’israeliano Artem Dolgopyat, il bielorusso Yahor Sharamkou, il filippino Carlos Yulo, il russo Arsenii Dukhno, il britannico Jake Jarman.

13.55 Si incomincerà con il corpo libero maschile. I favoriti della vigilia sono il russo Arsenii Dukhno (14.700), il filippino Carlos Yulo (14.500) e l’israeliano Artem Dolgopyat (14.300).

13.52 La finale alle parallele asimmetriche con Elisa Iorio e Giulia Perotti inizierà alle ore 16.30, subito dopo il cavallo (salvo ritardi di programma).

13.50 Gabriele Targhetta si esibirà alle ore 15.49, salvo ritardi nel programma. La finale al cavallo è la terza di giornata, dopo corpo libero maschile e volteggio femminile.

13.48 Alle finali di specialità sì sono qualificati i migliori otto classificati del turno preliminare, oggi si deciderà tutto su una rotazione secca e si assegneranno le medaglie nella penultima giornata di gara.

13.47 Al volteggio la favorita della vigilia è la brasiliana Rebecca Andrade, tornata alla grande alla ribalta internazionale. Pronostico più incerto al corpo libero e agli anelli sul fronte maschile.

13.45 Elisa Iorio e Giulia Perotti se la potranno giocare alle parallele asimmetriche: con il quarto e il settimo punteggio di accredito, le azzurre avranno un ruolo da outsider. Servirebbero errori altrui per sperare nel podio.

13.43 L’Italia si gioca la medaglia al cavallo con maniglie: Gabriele Targhetta si presenta da Campione d’Europa e con il terzo accredito di qualifica, il ventenne brianzolo è tra i grandi favoriti.

13.41 Si inizierà alle ore 14.00 alla AHOY Arena di Rotterdam. Nell’ordine sono previste: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche, anelli.

13.40 Buongiorno e benvenuti alla diretta live delle finali di specialità ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) vanno in scena le prime finali di specialità. I migliori otto interpreti delle qualificazioni si daranno battaglia sui singoli attrezzi e andranno a caccia delle medaglie, nella giornata odierna verranno messi in palio cinque titoli: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche, anelli.

L’Italia vuole sognare in grande con tre interpreti, che puntano molto in alto e possono regalare delle splendide soddisfazioni nella penultima giornata di questa rassegna iridata. Gabriele Targhetta si presenterà da Campione d’Europa al cavallo con maniglie, vanta il terzo punteggio di ammissione ed è tra i grandi favoriti della vigilia: il 20enne brianzolo è un uomo da titolo o, quantomeno, da medaglia, pronto a fronteggiare gli armeni Mamikon Khachatryan e Hamlet Manukyan e il kazako Nariman Kurbanov.

Elisa Iorio e Giulia Perotti proveranno a giocarsela alle parallele asimmetriche: la veterana emiliana si è qualificata con il quarto punteggio (14.466), la 17enne piemontese ha staccato il biglietto con il settimo accredito (14.366). Le azzurre dovranno vedersela con la tedesca Helen Kevric, la francese Elena Colas, l’olandese Naomi Visser, la russa Alena Glotova e la statunitense Skye Blakely (fresca Campionessa del Mondo all-around). La favorita è l’algerina Kaylia Nemour, che difenderà il titolo e vorrà riscattare l’errore di ieri sera.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle finali di specialità ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 18.00 circa. Buon divertimento a tutti.