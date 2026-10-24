ArtisticaGinnastica e cultura fisica
Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2026: USA in testa, l’Italia esulta con Targhetta
I Mondiali 2026 di ginnastica artistica si disputano alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). La rassegna iridata va in scena dal 17 al 25 ottobre e si assegnano quattordici titoli: due nelle gara a squadre, due concorso generale individuale e dieci nelle singole specialità. La manifestazione più importante di questa annata agonistica ha messo in palio anche i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: le squadre salite sul podio nelle finali dei team event si sono garantite il biglietto per i Giochi.
L’Italia spera di essere protagonista con le Fate (Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Sofia Tonelli) e con i Moschettieri (Gabriele Targhetta, Yumin Abbadini, Mario Macchiati, Simone Speranza, Niccolò Vannucchi). Di seguito il medagliere dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica.
MEDAGLIERE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2026
|#
|NAZIONE
|ORO
|ARGENTO
|BRONZO
|TOTALE
|1.
|USA
|2
|2
|2
|6
|2.
|Cina
|2
|1
|2
|5
|3.
|Giappone
|2
|0
|1
|3
|4.
|Armenia
|1
|0
|2
|3
|5.
|Brasile
|1
|0
|0
|1
|5.
|Algeria
|1
|0
|0
|1
|7.
|Russia
|0
|2
|0
|2
|8.
|Gran Bretagna
|0
|1
|1
|2
|9.
|Italia
|0
|1
|0
|1
|9.
|Armenia
|0
|1
|0
|1
|9.
|Grecia
|0
|1
|0
|1
|12.
|Israele
|0
|0
|1
|1