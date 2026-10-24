Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2026: USA in testa, l’Italia esulta con Targhetta

I Mondiali 2026 di ginnastica artistica si disputano alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). La rassegna iridata va in scena dal 17 al 25 ottobre e si assegnano quattordici titoli: due nelle gara a squadre, due concorso generale individuale e dieci nelle singole specialità. La manifestazione più importante di questa annata agonistica ha messo in palio anche i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: le squadre salite sul podio nelle finali dei team event si sono garantite il biglietto per i Giochi.

L’Italia spera di essere protagonista con le Fate (Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Sofia Tonelli) e con i Moschettieri (Gabriele Targhetta, Yumin Abbadini, Mario Macchiati, Simone Speranza, Niccolò Vannucchi). Di seguito il medagliere dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica.

MEDAGLIERE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2026