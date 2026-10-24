La prima volta di Paula Moltzan nel gigante di Soelden. Podio Albania, rimonta da brividi per Asja Zenere

La prima volta di Paula Moltzan in Coppa del Mondo. La stagione si apre con una piccola sorpresa, visto che l’americana è riuscita finalmente a salire sul gradino più alto del podio, vincendo il gigante di Soelden. Una bella rimonta quella della statunitense, che era quinta a metà gara e alla fine è riuscita a recuperare, vincendo anche con il brivido. Infatti il successo è arrivato per un solo centesimo sull’albanese Lara Colturi, anche lei protagonista di una bella rimonta dopo il sesto posto della prima manche.

Sul podio sale anche la tedesca Emma Aicher (+0.52), che di posti addirittura ne ha recuperati sei e che ha già guadagnato punti importantissimi nella lotta per la Coppa del Mondo generale. Quarto posto per la svizzera Sara Hector (+0.63), che perde due posizioni rispetto alla prima manche e continua a vivere il tabù podio sulla pista austriaca.

Splendido quinto posto per Asja Zenere, che ottiene il miglior risultato della carriera in gigante in Coppa del Mondo. Ci sono anche rimpianti per l’azzurra, che ha commesso un errore evidente sul muro, terminando a 72 centesimi dalla vincitrice, dopo aver recuperato addirittura undici posizioni.

Sesto posto per la svizzera Camille Rast (+0.81), che ha perso tre posizioni rispetto alla prima manche, che vedeva in testa Mikaela Shiffrin. L’americana ha patito le cattive condizioni di visibilità nella seconda, non ha mai trovato ritmo sul muro ed alla fine ha terminato solamente settima ad 83 centesimi.

Ottava la neozelandese Alice Robinson (+1.01), mentre none a pari merito hanno concluso l’austriaca Franziska Gritsch e la polacca Maryna Gasienica-Daniel (+1.12), con quest’ultima che ha rimontato ben venti posizioni. Ci sono altre due azzurre a punti: Lara Della Mea risale sei posizioni ed è diciottesima (+1.73), mentre Alice Pazzaglia conclude al ventinovesimo posto (+3.58).