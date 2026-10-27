Quanti soldi si guadagnano in Coppa Davis? Svelato il montepremi per le squadre: le cifre da dividere

La Coppa Davis 2026 vivrà le sue fasi calde dal 24 al 29 novembre, quando andranno in scena le Finals che assegneranno la tanto ambita Insalatiera, il trofeo destinato alla miglior Nazionale di tennis maschile al mondo. Chi riuscirà a trionfare sul cemento indoor di Bologna? L’Italia proverà a difendere il titolo conquistato nelle ultime tre edizioni, incominciando la propria avventura contro la Corea del Sud il prossimo 25 novembre, partendo con i favori del pronostico.

In caso di successo contro gli asiatici, i ragazzi del capitano Filippo Volandri affronteranno in semifinale la vincente del confronto tra la Cechia e il Canada (si scenderebbe in campo il 27 novembre). Dall’altra parte del tabellone, invece, la Gran Bretagna incrocerà la Germania e la Spagna se la dovrà vedere con tutti i favori del pronostico contro l’Austria. A un mese dall’evento che concluderà la stagione, è stato ufficializzato il montepremi della manifestazione. Quanti soldi guadagnano le Nazionali in Coppa Davis?

I Campioni porteranno a casa 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,343 milioni di euro), che verranno poi suddivisi, in base ad accordi interni, tra le casse federali, i giocatori scesi in campo e l’intero staff tecnico. I finalisti perdenti dovranno accontentarsi di un milione di dollari (circa 895.000 euro), previsto un riconoscimento di 500.000 dollari (circa 448.000 euro) per le semifinaliste, mentre la presenza nel capoluogo emiliano assicura 350.000 dollari (circa 313.000 euro).

MONTEPREMI COPPA DAVIS 2026

Vincitore: 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,343 milioni di euro).

Finalista: 1 milione di dollari (circa 895.000 euro).

Semifinalista: 500.000 dollari (circa 448.000 euro).

Quarti di finale: 350.000 dollari (circa 313.000 euro).

Montepremi complessivo: 4,9 milioni di dollari (circa 4,39 milioni di euro).