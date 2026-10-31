Quanti soldi si guadagnano alla Maratona di New York 2026: i montepremi per vittoria e piazzamenti

Ricco montepremi alla Maratona di New York 2026 che si correrà domenica 1° novembre. Gli organizzatori hanno garantito cifre molto interessanti ai migliori dieci classificati, mettendo sul piatto un montepremi superiore al mezzo milione di dollari esaurienti. Importi significativi per la 42 km più prestigiosa e importante al mondo, a cui parteciperanno big davvero di lusso.

Il keniano Benson Kipruto si presenta da campione in carica e affronterà l’etiope Deresa Geleta, i connazionali CyBrian Kotut e Geoffrey Kamworor, l’olandese Abdi Nageeye, gli statunitensi Zouhair Talbi e Conner Mantz, lo svedese Andreas Almsgren e il nostro Yeman Crippa. La keniana Hellen Obiri trionfò dodici mesi fa con il record della manifestazione (2h19:51) e fronteggerà le connazionali Sheila Chepkirui, Viola Chepto, Edna Kiplagat e Mercy Chelangat, presente anche Giovanna Epis.

I due vincitori guadagneranno 100.000 dollari a testa. I secondi classificati si consoleranno con 60.000 dollari, mentre i terzi vedranno salire il proprio conto in banca di 40.000 dollari. Sono previsti premi fino al decimo classificato in quest’ordine: 25.000, 15.000, 10.000, 7.500, 5.000, 2.500, 2.000 dollari. Di seguito il montepremi dettagliato della Maratona di New York 2026.

MONTEPREMI MARATONA NEW YORK 2026

Primo classificato: 100.000 dollari (circa 89.800 euro).

Secondo classificato: 60.000 dollari (circa 53.900 euro).

Terzo classificato: 40.000 dollari (circa 36.000 euro).

Quarto classificato: 25.000 dollari (circa 22.40 euro).

Quinto classificato: 15.000 dollari (circa 13.500 euro).

Sesto classificato: 10.000 dollari (circa 9.000 euro).

Settimo classificato: 7.500 dollari (circa 6.700 euro).

Ottavo classificato: 5.000 dollari (circa 4.500 euro).

Nono classificato: 2.500 dollari (circa 2.250 euro).

Decimo classificato: 2.000 dollari (circa 1.800 euro).

I premi sono previsti, in maniera eguale, per la gara maschile e per la gara femminile.