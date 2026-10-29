Quanti punti può guadagnare Alcaraz su Sinner: il possibile distacco minimo dopo le ATP Finals

Se da un lato oggi potrebbe arrivare il sorpasso del tedesco Alexander Zverev ai danni di Jannik Sinner in vetta al ranking ATP, dall’altro l’azzurro è certo di restare al numero 2 del mondo a fine anno: il tennista italiano, infatti, ha 3300 punti di vantaggio su tutti gli inseguitori nella Race to Turin.

I più vicini inseguitori di Sinner sono lo spagnolo Carlos Alcaraz terzo nella Race con 4650 punti, e lo statunitense Ben Shelton, quarto con 4530, ed entrambi possono conquistare al massimo altri 450 punti questa settimana, poi 1000 a Parigi ed infine 1500 alle Finals.

Sinner chiuderà la stagione con 7950 punti, mentre sia Alcaraz che Shelton avranno a disposizione ancora 3200 punti fino a fine anno: nessuno dei due però è iscritto al 250 di Stoccolma, torneo che si giocherà a ridosso delle ATP Finals, quindi il bottino massimo per loro si riduce a 2950 punti.

Alcaraz, dunque, al massimo potrà portarsi a quota 7600, a -350 punti da Sinner, mentre Shelton potrà arrivare a quota 7480, a -470 dall’azzurro: anche nella remota ipotesi che uno dei due chieda una wild card per l’ATP 250 di Stoccolma non potrebbe avvenire il sorpasso ai danni dell’italiano.

DISTACCO MASSIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ

Jannik Sinner 7950

Carlos Alcaraz 4650 (-3300)

DISTACCO MINIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ

Jannik Sinner 7950

Carlos Alcaraz 7600 (-350)