Ranking ATP, oggi il possibile sorpasso di Zverev su Sinner: perché il tedesco sarebbe davanti a pari punti

In una giornata ricca di italiani in campo (4 in tutto, con un derby) nell’ATP 500 di Vienna, l’attenzione sarà rivolta anche ad un altro match, quello che vedrà opposto il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, al neerlandese Tallon Griekspoor.

Il motivo è presto spiegato: il teutonico è di nuovo ad una sola vittoria dal sorpasso in vetta al ranking ATP ai danni di Jannik Sinner. L’occasione si era già presentata in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Shanghai, dove però Zverev aveva poi perso.

Al momento, infatti, nel ranking ATP live comanda ancora l’azzurro Jannik Sinner, che è a quota 9450 punti, ma il tedesco prima del match odierno si trova a quota 9400, a -50 dall’italiano. Gli ottavi a Vienna metteranno in palio proprio altri 50 punti, che porterebbero anche il teutonico a quota 9450.

Zverev salirebbe così al primo posto nel ranking ATP: nel caso in cui entrambi si trovassero a 9450 punti, infatti, il primo criterio per rompere la parità sarebbe quello dei punti conquistati tra ATP Finals, Grand Slam e Masters 1000 obbligatori: Zverev ne ha accumulati 8360, mentre Sinner si è fermato a 8350, beffato per soli 10 punti.

Nel caso in cui Zverev invece dovesse perdere oggi agli ottavi a Vienna contro Griekspoor, Sinner resterebbe in vetta al ranking ATP fino a domenica 8 novembre ed al tedesco poi servirebbe almeno una vittoria nell’ATP Masters 1000 di Parigi per effettuare il sorpasso sull’italiano lunedì 9 novembre.