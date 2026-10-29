Darderi-Paul oggi in tv, ATP Vienna 2026: orario, programma, streaming

Sfruttare l’onda lunga del successo conquistato al debutto per ottenere un’affermazione di prestigio che possa imprimere una svolta significativa anche nel percorso sui campi in cemento. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna Luciano Darderi affronta lo statunitense Tommy Paul. L’incontro si giocherà sul Glaubandich Court e inizierà alle 13:30.

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-PAUL DALLE 13.30

Al debutto nel torneo il giocatore italiano, appena convocato dal commissario tecnico Filippo Volandri per la Final Eight di Coppa Davis, ha superato in due set il connazionale Matteo Arnaldi. In caso di successo Darderi potrebbe poi sfidare nei quarti di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz che dovrà però prima superare Basilashvili.

Lo statunitense, che nell’incontro di primo turno ha superato l’ostico russo Andrey Rublev, parte avvantaggiato dalla superficie certamente più congeniale alle proprie caratteristiche e vuole continuare il buon momento dopo la semifinale raggiunta a Lione la scorsa settimana. Il bilancio dei precedenti premia l’americano per 2-1, anche se Darderi ha vinto l’ultimo faccia a faccia giocato al Foro Italico nel terzo turno dell’edizione di quest’anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Paul, match di ottavi di finale del torneo di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO DARDERI-PAUL ATP VIENNA 2026

Giovedì 29 ottobre

Glaubandich Court – Dalle ore 13.30

Tommy Paul (USA) [7]-Luciano Darderi (ITA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 14.30

Seggerman/ Tien (USA)-Neumayer/Rodionov (AUT) [WC]

Non prima delle 17:00

Arthur Fery (GBR)-Lorenzo Musetti (ITA)

A seguire

Miedler/Oberleitner (AUT)-Nouza/Venus (CZE/NZL)

PROGRAMMA ATP VIENNA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport