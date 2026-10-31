Quando la semifinale di oggi dell’Italia agli Europei di curling 2026: orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ostrava (Cechia). Gli azzurri hanno incominciato la rassegna continentale con una battuta d’arresto contro la Germania, ma hanno poi rialzato la testa regolando l’Austria, il Belgio e i Paesi Bassi, meritandosi così il passaggio del turno e la possibilità di battagliare per una medaglia con la nuova formazione composta da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Cesare Spiller.

Il quartetto tricolore occupa il secondo posto nel gruppo A con all’attivo tre vittorie e una sconfitta, alle spalle dell’imbattuta Scozia (4-0). Il Team Spiller incrocerà proprio la formazione anglosassone nella mattinata odierna (ore 09.30) nel confronto che metterà in palio la prima posizione nel girone: chi vincerà la sfida si meriterà la vetta del raggruppamento, mentre chi perderà dovrà accontentarsi della piazza d’onore.

La nostra Nazionale è già certa dell’approdo alla fase a eliminazione diretta e tornerà sul ghiaccio alle ore 18.30 odierne per disputare la semifinale. Quale sarà l’avversaria? In caso di primo posto nel girone si affronterà la seconda del gruppo B, in caso di seconda piazza si sfiderà la vincitrice della Pool B. Per conoscere l’identità della rivale bisognerà attendere la conclusione dell’altro raggruppamento, ma con buona probabilità saranno Cechia e Svezia a passare il turno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale dell’Italia maschile agli Europei 2026 di curling. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD a partire dalle ore 18.45; prevista la diretta streaming su Rai Play Sport 3, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA L’ITALIA LA SEMIFINALE DEGLI EUROPEI DI CURLING

Sabato 31 ottobre

Ore 18.30 Italia vs Avversaria da definire – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 18.45

CHI AFFRONTA L’ITALIA IN SEMIFINALE AGLI EUROPEI DI CURLING

In caso di primo posto nel girone si affronterà la seconda del gruppo B, in caso di seconda piazza si sfiderà la vincitrice della Pool B. Per conoscere l’identità della rivale bisognerà attendere la conclusione dell’altro raggruppamento, ma con buona probabilità saranno Cechia e Svezia a passare il turno.

PROGRAMMA ITALIA SEMIFINALE EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dall ore 18.45, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.