Curling, la nuova Italia di Spiller approda in semifinale agli Europei! Olanda travolta, regalo dal Belgio

L’Italia ha sconfitto i Paesi Bassi con il perentorio punteggio di 8-2 e ha infilato la terza vittoria consecutiva agli Europei 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ostrava. Gli azzurri hanno fatto sentire la loro pressione già in avvio dell’incontro e hanno poi fatto la differenza tra il terzo e il quarto end, quando hanno messo a segno due punti con l’hammer e hanno rubato una mano da un punto, operando lo strappo che si è poi rivelato decisivo.

Dopo i successi ottenuti contro l’Austria e il Belgio, gli azzurri hanno dominato il confronto contro una rivale sulla carta meno quotata e si sono qualificati alle semifinali della rassegna continentale. Il quartetto tricolore occupa la seconda posizione nel gruppo A con tre successi e una battuta d’arresto, alle spalle dell’imbattuta Scozia (4-0) e davanti all’Olanda (2-2) e all’Austria (1-3), al Belgio (1-3) e alla Germania (1-3). Anche se il Team Spiller dovesse perdere la partita di domani mattina contro la Scozia e l’Olanda dovesse battere il Belgio, l’Italia resterebbe al secondo posto in virtù dello scontro diretto vinto contro gli oranje.

Gli azzurri hanno ricevuto un gradito regalo da parte del Belgio, che ha avuto la meglio sulla Germania, unica compagine in grado di battere la nostra Nazionale, e ha così estromesso i tedeschi dalla lotta per il passaggio del turno. L’Italia si giocherà il primo posto nel gruppo A nello scontro diretto di sabato 31 ottobre (ore 09.30) contro la Scozia e poi si proietterà verso l’incontro da dentro o fuori: verosimilmente se la dovrà vedere o con la Cechia o con la Svezia, che svettano nel gruppo B con il record di 3-0 davanti a Spagna, Polonia e Svizzera (1-2).

LA CRONACA DI ITALIA-PAESI BASSI

Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second e vice Sebastiano Arman, il lead Cesare Spiller hanno messo in chiaro le cose in avvio di partita, sfruttando al meglio il vantaggio del martello e mettendo a segno due punti. Gli azzurri hanno costretto a rincorrere Wouter Goesgens e compagni, che hanno accorciato le distanze con una marcatura nel secondo parziale (2-1), ma poi è emerso il maggior tasso tecnico del quartetto tricolore: prima altri due punti con il vantaggio dell’ultimo tiro (4-1) e poi una mano rubata da un punto, utile a issarsi sul 5-1 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio, gli oranje hanno reagito mettendo a segno un punto (5-2) , ma poi l’Italia ha nuovamente messo il turbo: un punto nel sesto end, mano rubata da due punti nel settimo parziale e giochi chiusi in maniera perentoria. Poi uno sguardo a Belgio-Germania e la festa per la qualificazione alle semifinali.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Scozia vs Austria 10-3

Italia vs Paesi Bassi 8-2

Belgio vs Germania 6-4

CLASSIFICHE EUROPEI CURLING

GRUPPO A

1. Scozia 4 vittorie

2. Italia 3 vittorie

3. Paesi Bassi 2 vittorie

4. Austria 1 vittoria

5. Belgio 1 vittoria

6. Germania 1 vittoria

GRUPPO B

1. Cechia 3 vittorie

2. Svezia 3 vittorie

3. Spagna 1 vittoria

4. Polonia 1 vittoria

5. Svizzera 1 vittoria

6. Norvegia 0 vittorie