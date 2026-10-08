Passa da SWIMZONE Alex Gagliani, vice allenatore di Cesare Casella all’Imola Nuoto. Il giovane tecnico racconta il suo percorso dagli inizi come nuotatore fino all’esperienza al fianco dell’allenatore dell’anno, seguendo a bordovasca campioni come Simone Cerasuolo, Michele Busa e Federico Poggio. Gagliani parla anche del suo periodo come allenatore delle giovanili con le quali ha imparato l’arte della pazienza e del dialogo, imparando quotidianamente da Casella ma anche trasferendo la sua identità e stile in ogni allenamento. La passione di Alex traspare in tutta l’intervista, che conclude accennando al suo sogno più grande: partecipare come tecnico alle Olimpaidi di Los Angeles 2028.

Conducono: Alessia Polieri e Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

* Il percorso di Alex Gagliani, dagli inizi come nuotatore al ruolo di vice allenatore

* L’esperienza al fianco di Cesare Casella e il lavoro con i campioni dell’Imola Nuoto

* L’importanza della pazienza, del dialogo e dell’identità nel lavoro con i giovani

* Il rapporto quotidiano con Casella e il sogno di Los Angeles 2028

🔍 Parole chiave: Alex Gagliani, SWIMZONE, Cesare Casella, Imola Nuoto, Simone Cerasuolo, Michele Busa, Federico Poggio, allenatore nuoto, nuoto italiano, Los Angeles 2028, allenatori nuoto.

#AlexGagliani #SWIMZONE #NuotoItaliano