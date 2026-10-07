Il beach volley italiano guarda a Los Angeles 2028! Paolo Nicolai, responsabile tecnico della Nazionale maschile, è ospite di Beach Zone per fare il punto sulla stagione 2026 e sulle sfide del 2027, quando inizierà il percorso di qualificazione olimpica.

Al centro della puntata la crescita di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, coppia di punta del movimento azzurro. Nicolai analizza il percorso del suo ex compagno Cottafava e di Dal Corso, reduce dal successo nell’Oscar del beach volley italiano, tra progressi e prospettive internazionali.

Spazio anche al settore giovanile, alle novità per la prossima stagione e al lavoro per costruire il futuro della Nazionale maschile di beach volley.

Conduce Enrico Spada su OA Sport TV.

Quali sono le tue aspettative per Cottafava e Dal Corso nel 2027? Scrivilo nei commenti e iscriviti al canale per seguire Beach Zone e tutti gli approfondimenti sul beach volley!

HASHTAG

#BeachVolley #PaoloNicolai #BeachZone #Cottafava #DalCorso #BeachVolleyItalia #LosAngeles2028 #QualificazioniOlimpiche #NazionaleItaliana #OASportTV #SamueleCottafava #GianlucaDalCorso #EnricoSpada