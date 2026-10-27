Panathinaikos-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

OAKA, anche se attualmente il suo nome è diverso (Telekom Center), ha sempre il suo fascino. Stavolta, però, è un fascino duro. Perché si tratta quasi di un testacoda: da una parte il Panathinaikos primo in stagione regolare, dall’altra l’Olimpia Milano che attualmente è al 19° posto.

LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-OLIMPIA MILANO DALLE 20.15

C’è anche un bel problema per l’Olimpia, che vede Garrison Mathews incerto in virtù di un problema di tendine che lo ha costretto a saltare la sfida con la Virtus Bologna. Per il Panathinaikos ci sarà Kostas Sloukas, e non è poco, ma soprattutto c’è una bella fetta di città a portare il suo sostegno in uno dei palasport più difficili da espugnare della competizione. Sia chiaro, Milano potrebbe anche ripartire da qui, ma l’impresa è di quelle durissime.

Il match tra Panathnaikos e Olimpia Milano vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:15. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA PANATHINAIKOS-OLIMPIA MILANO OGGI

Martedì 27 ottobre

Ore 20:15 Panathinaikos-Armani Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA PANATHINAIKOS-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport