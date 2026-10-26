Basket, i migliori italiani della quinta giornata di Serie A. Bortolani top scorer ma non basta, Librizzi e Alviti spengono la BC Roma

Si è disputata la quinta giornata di Serie A di basket e sono state tante le sfide avvincenti, a partire dal big match vinto dalla Virtus Costa Bologna in casa dell’Olimpia Milano in rimonta. Una sfida decisa dagli stranieri, ma sugli altri parquet sono stati tanti gli italiani ad aver fatto la differenza.

Come a Varese, dove l’Openjobmetis ha avuto la meglio della BC Roma ai supplementari. Tra i protagonisti Matteo Librizzi, autore di 12 punti, ma anche 5 rimbalzi e 4 assist, così come Davide Alviti, che con 12 punti ha aiutato i lombardi a vincere. Primo successo stagionale per Scafati, che ha battuto Trento, e tra i giocatori decisivi ci sono Bruno Mascolo, che ha chiuso con 10 punti e 4 assist, e Alessandro Lever con 8 punti.

Vittoria di strettissima misura per Napoli a casa di Tortona e per i campani sfiora la doppia doppia Marco Spissu, che chiude con 11 punti e 9 assist. Fondamentali anche i 13 punti di Guglielmo Caruso, mentre per Tortona non basta la prestazione di Giordano Bortolani, che chiude con 23 punti. Come detto, a Milano vince Bologna e italiani quasi tutti comparse, ma spicca la doppia doppia di Momo Diouf, che chiude con 10 punti e 12 rimbalzi.

Serve un overtime a Treviso per espugnare il campo di Venezia e tra i protagonisti per gli ospiti c’è Alessandro Cappelletti, che chiude con 16 punti e 5 assist, mentre per i padroni di casa non bastano i 10 punti di Leonardo Candi. Netta vittoria di Reggio Emilia in casa contro Cantù e chiude in doppia cifra Riccardo Visconti, con 13 punti, mentre nell’ultima partita di giornata Trieste batte Verona, con gli ospiti cui non bastano i 12 punti e 9 assist di Federico Zampini e i 12 punti e 7 rimbalzi di Andrea Loro.