Basket femminile, successi esterni per Schio e Sesto San Giovanni in Serie A1. Tortona vince all’overtime contro Campobasso

La Serie A1 di basket femminile ha completato quest’oggi cinque partite per la quarta giornata della regular season 2026-2027, con la sfida tra l’Umana Reyer Venezia e la CLV-Limonta Costa Masnaga rinviata a causa del doppio impegno in EuroCup delle lagunari: andiamo a riepilogare i match odierni.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-LADIES LIBERTAS LIVORNO 70-79

Colpo esterno della Ladies Libertas Livorno che batte a domicilio l’O.ME.P.S. Battipaglia per 70-89 trovando così la seconda vittoria stagionale. Primo quarto equilibrato, con le livornesi che ribaltano la situazione sulla sirena portandosi avanti di un solo punto (17-18). Nel secondo parziale la partita rimane in equilibrio, con Battipaglia che reagisce e trova la forza per pareggiare i conti all’intervallo lungo (34-34). Nella ripresa le campane partono bene e toccano anche il +6 (43-37), con Livorno che non si scompone e si riporta in vantaggio al terzo stop (48-52). Nel quarto conclusivo la Libertas trova la fuga decisiva andando anche in doppia cifra di vantaggio (57-69), con le padrone di casa che non riescono più a contrastare l’offensiva toscana e cedono per 70-79.

TOP SCORER

Battipaglia: Dominique 19, Cornfield 15, Fokke 14

Livorno: Hoppie 18, Horondy 17, Cornelie-Sigmundova 13

RMB BRIXIA-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 71-83

Successo fuori casa anche per l’Alama San Martino di Lupari che espugna il PalaLeonessa di Brescia prevalendo sulla RMB Brixia per 71-83 salendo a quota 4 punti mentre le bresciane rimangono fanalino di coda con nessuna vittoria all’attivo. Partenza subito forte delle patavine con una parziale di 2-13, con la RMB che prende le misure sul finale di primo quarto inseguendo a -7 (12-19). Nella seconda frazione Brescia trova un break di 8-0 per tornare a contatto (20-22), con l’Alama che risponde ma va negli spogliatoi con un vantaggio ridotto a due punti (37-39). Nel terzo quarto le padrone di casa cercano di non perdere terreno, ma San Martino di Lupari torna a spingere e va a +8 dopo 30’ di gioco (52-60). Nel parziale decisivo le ospiti non alzano il piede dall’acceleratore e scappano letteralmente fino al +16 (64-80), con Brescia che accusa il colpo e deve cedere il passo alle avversarie col punteggio di 71-83.

TOP SCORER

Brescia: Toi 22, Svetlikova 18, D’Alie 14

San Martino di Lupari: Guarise e Sjokvist 19, Herminjard 17

LOGIMAN BRONI-FAMILA WUBER SCHIO 73-82

La Famila Wuber Schio soffre ma riesce a piegare la resistenza della Logiman Broni vincendo per 73-82 e rimanendo così imbattuta in vetta alla classifica con 8 punti e 4 vittorie. Le piemontesi riescono a mettere in difficoltà le scledensi con un ottimo avvio (16-3), con la Famila Wuber che trova la quadra e riesce ad impattare al termine del primo parziale (21-21). Nel secondo quarto Broni prova a ribattere colpo su colpo (29-27), ma le campionesse d’Italia alzano prontamente l’intensità e si trovano a +11 a metà partita (35-46). Nella ripresa le vicentine non mollano la presa e ritoccano il massimo vantaggio a +18 (41-59), con la Logiman che subisce l’intensità offensiva delle avversarie e scivola a -21 alla terza sirena (52-73). Nonostante l’importante gap le padrone di casa tirano fuori l’orgoglio nei 10’ finali per cercare di limitare i danni, con Schio che amministra il margine e giocando col cronometro arriva al 73-82 con cui riesce a far saltare il fattore campo per confermare l’imbattibilità in campionato.

TOP SCORER

Broni: Gianolla 19, Jasa 14, Winkowska 12

Schio: Keys 16, Conde 11, Bertsch e Panzera 9

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-AUTOSPED G BCC DERTHONA 62-68 dTs

Serve un overtime all’Autosped G BCC Derthona Tortona per trovare una vittoria pesante in trasferta ai danni della Magnolia Campobasso per 62-68, con le piemontesi che hanno uno score di 3-1 che le proietta in terza posizione dietro solo a Schio (8 punti) e Reyer Venezia (6 punti con una partita da recuperare). Tortona esce bene dai blocchi mettendo subito in difficoltà le padrone di casa (12-22), con Campobasso che subisce l’offensiva ospite e non riesce a contrastarla inseguendo a undici lunghezze prima di rientrare negli spogliatoi (25-36). La Molisana cerca di far valere la maggiore esperienza nel terzo quarto e ricuce lo strappo fino al -3 (42-45), con la Derthona che riprende ossigeno dopo 30’ (42-50). Nell’ultimo quarto la Magnolia tenta il tutto per tutto e trova la forza per pareggiare i conti (57-57) forzando così il tempo supplementare, dove però l’Autosped G BCC sbaglia di meno e con un parziale interno di 5-11 si aggiudica il match per 63-68 al termine di 45’ di battaglia.

TOP SCORER

Campobasso: Madera e Scott 15, Morrison 13

Tortona: Fondren 17, Varga 12, Frustaci 11

PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 38-58

Larga affermazione della Geas Sesto San Giovanni contro la People Strategy Panthers Roseto per 38-58, con le lombarde che agganciano a quota 6 punti la Reyer Venezia e la Derthona Tortona dietro alla battistrada Schio. La Geas impone il proprio ritmo nelle prime battute (13-17), con Roseto che non si fa pregare due volte e morde le caviglie alle avversarie alla seconda sirena (28-31). Nel terzo quarto Sesto San Giovanni alza nuovamente il livello e va a +12 al terzo stop (31-43), con Roseto che nel parziale conclusivo scivola indietro senza riuscire più a contrastare la Geas che vola anche a +20 per il 38-58 con cui piazza la zampata che vale il terzo successo stagionale.

TOP SCORER

Roseto: Dotto 16, Reichert 9, Clark 7

Sesto San Giovanni: Okosun 16, Cornelius 12, Kacerik 10