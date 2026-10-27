Pallanuoto, l’AN Brescia cade anche in casa del Radnicki in Champions League

Seconda sconfitta consecutiva nella prima fase della Champions League 2026-2027 di pallanuoto per l’AN Brescia, battuto nettamente in Serbia dal Radnicki, che si impone per 18-8 e resta in testa al Girone B assieme alla Pro Recco, mentre i lombardi sono ancora fermi a zero come i romeni dell’Oradea. Per il Brescia in gol solo Leinweber (cinquina, top scorer del match) e Guerrato (tripletta).

Nel primo quarto i serbi si portano subito sul 2-0, ma il Brescia reagisce ed ha la forza di ribaltare il punteggio con due reti di Leinweber inframmezzate dal gol di Guerrato per l’unico vantaggio dei lombardi nel corso del match. Il Radnicki, però, trovano altri due gol e tornano a condurre sul 4-3.

Nella seconda frazione si decide la sfida: i padroni di casa trovano altri tre gol consecutivi e volano a +4 sul 7-3, poi la rete di Leinweber spezza il break dei serbi, che però a seguire inanellano altri quattro gol di fila e chiudono in pratica il match arrivando a metà gara sull’11-4.

Nel terzo periodo i serbi continuano comunque a macinare gioco portando il massimo vantaggio a +9, poi il Brescia spezza il digiuno offensivo con le reti di Leiweber e Guerrato, ma nel finale di frazione il Radnicki sigla altre due reti giungendo sul 15-6 all’ultimo intervallo.

Nell’ultimo quarto i serbi ritoccano il massimo vantaggio con il gol del +10, poi Guerrato e Leiweber provano a rendere il passivo meno amaro con due reti, ma i padroni di casa legittimano il successo con altri due gol utili a sancire il definitivo 18-8.