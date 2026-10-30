MotoGP, Marc Marquez il più veloce nelle pre-qualifiche di Sepang. Bezzecchi nella mischia, Martin si preserva

Si chiude con la miglior prestazione assoluta di Marc Marquez il turno delle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2026, valevole come diciannovesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano della Ducati ha dominato la scena nel venerdì di Sepang, primeggiando in entrambe le sessioni di giornata e fissando il nuovo limite in 1’57″000.

Il nove volte campione del mondo si è dimostrato il più veloce del lotto sul passo e soprattutto nel time-attack con gomme nuove, precedendo di 109 millesimi la Ducati Gresini del fratello Alex (sempre molto competitivo sulla pista malese) e di 167 millesimi l’Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura, autore di un ottimo giro nella simulazione di qualifica.

Quarta piazza a 0.380 dalla vetta per la KTM del solito Pedro Acosta, una certezza nelle posizioni di vertice, mentre a seguire troviamo un terzetto di italiani composto da Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46 (quinto a 0.442), Marco Bezzecchi su Aprilia (sesto a 0.475) ed Enea Bastianini sulla KTM Tech 3 (settimo a 0.545). Accedono direttamente in Q2 anche il redivivo Maverick Viñales con la KTM Tech 3, Franco Morbidelli con la Ducati VR46 ed il rientrante Joan Mir con la Honda ufficiale.

Fuori dalla top10 e costretti a passare domani dal Q1 Johann Zarco con la Honda LCR a causa di una caduta nel finale oltre agli azzurri Francesco Bagnaia (12° in seguito ad una scivolata nei minuti conclusivi della sessione) e Luca Marini. Turno interlocutorio in casa Aprilia per Jorge Martin, che ha completato pochi giri per poi rientrare ai box e mettere fine con largo anticipo al suo venerdì nel tentativo di preservare il suo fisico per il prosieguo del weekend sei giorni dopo aver riportato la frattura composta del radio a Phillip Island.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP MALESIA MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati) 1:57.000

2. Alex MARQUEZ (Ducati) +0.109

3. Ai OGURA (Aprilia) +0.167

4. Pedro ACOSTA (KTM) +0.380

5. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.442

6. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +0.475

7. Enea BASTIANINI (KTM) +0.545

8. Maverick VIÑALES (KTM) +0.547

9. Franco MORBIDELLI (Ducati) +0.582

10. Joan MIR (Honda) +0.618

11. Johann ZARCO (Honda) +0.805

12. Francesco BAGNAIA (Ducati) +0.807

13. Diogo MOREIRA (Honda) +0.913

14. Alex RINS (Yamaha) +1.161

15. Iker LECUONA (Ducati) +1.192

16. Jack MILLER (Yamaha) +1.208

17. Luca MARINI (Honda) +1.462

18. Brad BINDER (KTM) +1.499

19. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +1.604

20. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) +2.376

21. Jorge MARTIN (Aprilia) +2.670