MotoGP, Marc Marquez fa subito il vuoto in Malesia. Bezzecchi insegue, Martin lotta con il dolore

C’era grande attesa per la FP1 del GP della Malesia per la MotoGP. Tutti gli occhi erano rivolti nei confronti di Jorge Martin, che ha deciso di essere presente a Sepang nonostante il brutto infortunio al braccio rimediato nella Sprint della scorsa settimana in Australia. Un po’ di fatica all’inizio per lo spagnolo dell’Aprilia, che comunque si è sempre migliorato ogni volta che è sceso in pista, anche se il distacco dai migliori resta importante e soprattutto dal grande rivale Marc Marquez, che intanto guarda tutti gli avversari dalla vetta della classifica.

Lo spagnolo della Ducati ha infatti firmato quasi subito il miglior crono della FP1 (1’58”912), lanciando subito un segnale. Successivamente Marquez non ha mai provato una gomma nuova e dunque si è limitato a valutare il passo gara, senza cercare mai un nuovo riscontro cronometrico. Buonissima prima sessione anche per Marco Bezzecchi, pimpante fin dai primi giri e che si è piazzato al secondo posto alle spalle di Marquez, anche se con lo stesso medesimo tempo di Pedro Acosta. L’italiano e lo spagnolo sono infatti staccati di poco meno di cinque decimi (+0.474) dalla vetta della classifica.

Sono ben tre le KTM nelle prime cinque posizioni, visto che al quarto posto si trova un ottimo Enea Bastianini, che proprio all’ultima occasione disponibile ha agguantato la quarta piazza (+0.776) davanti al sudafricano Brad Binder (+0.825). Sesto posto per Franco Morbidelli (+0.883), che ha trovato un buon feeling con la moto nel finale di sessione, precedendo lo spagnolo Alex Marquez (+0.989) ed il francese Johann Zarco (+1.241).

Nono posto per Fabio Di Giannantonio (+1.325), mentre completa la Top-10 il brasiliano Diogo Moreira (+1.348). Francesco Bagnaia ha galleggiato per tutta la sessione intorno alla Top-10 e ha terminato alla fine tredicesimo (+1.418). Diciottesimo, invece, Luca Marini (+1.697).

Tornando alle vicende di Jorge Martin, lo spagnolo ha concluso ventesimo ad un secondo ed otto decimi da Marquez (+1.835). Il pilota dell’Aprilia è sceso in pista per tre volte, sempre senza forzare molto e gestendo la situazione. C’è stato comunque un progressivo miglioramento, anche se le vere possibilità di Martin si valuteranno quasi sicuramente nelle pre-qualifiche tra qualche ora.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP MALESIA 2026 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’58.912 3 15 336.4

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’59.386 3 17 0.474 0.474 332.3

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.386 8 14 0.474 337.5

4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’59.688 15 15 0.776 0.302 336.4

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.737 13 16 0.825 0.049 339.6

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’59.795 17 17 0.883 0.058 332.3

7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.901 7 16 0.989 0.106 335.4

8 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 2’00.153 3 16 1.241 0.252 334.3

9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’00.237 5 17 1.325 0.084 333.3

10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 2’00.260 2 17 1.348 0.023 336.4

11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’00.270 11 14 1.358 0.010 331.2

12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.324 10 17 1.412 0.054 329.2

13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.330 9 12 1.418 0.006 337.5

14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.331 11 14 1.419 0.001 336.4

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’00.420 12 15 1.508 0.089 328.2

16 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’00.457 14 16 1.545 0.037 334.3

17 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’00.581 4 5 1.669 0.124 327.2

18 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.609 4 17 1.697 0.028 336.4

19 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’00.616 15 17 1.704 0.007 333.3

20 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 2’00.747 10 12 1.835 0.131 335.4

21 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.110 3 15 2.198 0.363 323.3

22 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’01.676 11 15 2.764 0.566 325.3