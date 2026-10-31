Moto3, David Almansa si prende il miglior tempo della FP2 a Sepang. 14° Bertelle davanti a Pini

Calato il sipario sulle prove libere 2 del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3, a Sepang è andata in scena la consueta mattinata condizionata dall’incertezza meteorologica. Un asfalto a tratti maculato, con diverse chiazze di umido disseminate lungo il tracciato, ha complicato il lavoro di piloti e team, rendendo difficile trovare il giusto assetto e il feeling ideale.

Con il passare dei minuti, tuttavia, il sole ha fatto capolino, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni dell’asfalto e consentendo ai piloti di alzare il ritmo. A svettare nella FP2 malese è stato David Almansa. Lo spagnolo della KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro sul tempo di 2:10.985, precedendo il dominatore della stagione, Maximo Quiles. In sella alla KTM del CFMOTO Gaviota Aspar Team, quest’ultimo ha chiuso a 0″141 dalla vetta.

È stato un autentico monopolio iberico, con altri tre spagnoli a completare le prime cinque posizioni. David Munoz, sull’altra KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha conquistato il terzo posto della graduatoria, pagando 0″191 dal compagno di squadra. Alle sue spalle si è inserito Alvaro Carpe (KTM Red Bull KTM Ajo), quarto a 0″337, mentre Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), quinto a 0″413, ha interrotto la sequenza di KTM nelle posizioni di vertice.

Sul fronte italiano, invece, la categoria continua a riservare poche soddisfazioni. Il migliore è stato Matteo Bertelle, in sella alla KTM LEVEL UP – MTA, autore del 14° tempo a 0″752 dal riferimento della sessione. Alle sue spalle ha chiuso Guido Pini, con la Honda Leopard Racing, che ha accusato un ritardo di 0″777 dal miglior crono della FP2.

CLASSIFICA FP2 GP MALESIA MOTO3 2026

1 David ALMANSA 22 2:10.985 — KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP

2 Maximo QUILES 28 2:11.126 +0.141 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

3 David MUÑOZ 64 2:11.176 +0.191 KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP

4 Alvaro CARPE 83 2:11.322 +0.337 KTM Red Bull KTM Ajo

5 Adrian FERNANDEZ 31 2:11.398 +0.413 Honda Leopard Racing

6 Hakim DANISH 13 2:11.426 +0.441 KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI

7 Rico SALMELA 27 2:11.479 +0.494 KTM Red Bull KTM Tech3

8 Veda PRATAMA 9 2:11.503 +0.518 Honda Honda Team Asia

9 Brian URIARTE 51 2:11.564 +0.579 KTM Red Bull KTM Ajo

10 Kiattisak SINGHAPONG 85 2:11.565 +0.580 Honda Rivacold Snipers Team

11 Jesus RIOS 54 2:11.609 +0.624 Honda Rivacold Snipers Team

12 Ryusei YAMANAKA 6 2:11.715 +0.730 KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI

13 Joel KELSO 66 2:11.735 +0.750 Honda GRYD Racing

14 Matteo BERTELLE 18 2:11.737 +0.752 KTM LEVEL UP – MTA

15 Guido PINI 94 2:11.762 +0.777 Honda Leopard Racing

16 Joel ESTEBAN 78 2:11.894 +0.909 KTM LEVEL UP – MTA

17 Zen MITANI 32 2:12.010 +1.025 Honda Honda Team Asia

18 Scott OGDEN 19 2:12.045 +1.060 KTM CIP Green Power

19 Casey O’GORMAN 67 2:12.091 +1.106 Honda SIC58 Squadra Corse

20 Adrian CRUCES 11 2:12.257 +1.272 KTM CIP Green Power

21 Eddie O’SHEA 8 2:12.274 +1.289 Honda GRYD Racing

22 Leo RAMMERSTORFER 5 2:12.328 +1.343 Honda SIC58 Squadra Corse

23 Ruche MOODLEY 21 2:12.370 +1.385 KTM CODE Motorsports

24 Marco MORELLI 97 2:12.455 +1.470 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

25 Valentin PERRONE 73 2:12.645 +1.660 KTM Red Bull KTM Tech3