Moto3, Alvaro Carpe svetta nella FP1 in Malesia davanti a Quiles. Lontani gli italiani

Si è alzato il sipario sul fine settimana del motomondiale a Sepang per il GP della Malesia con la prima sessione delle prove libere della Moto3. A segnale il miglior tempo è stato lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), che ha concluso il suo giro in 2’11”85, precedendo il leader incontrastato del mondiale, il connazionale Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), staccato di 129 centesimi.

Alle spalle di Quiles c’è il suo compagno di squadra, l’argentino Marco Morelli, vicinissimo allo spagnolo (solo sei millesimi di ritardo) e dunque anche lui sotto i due decimi di ritardo da Carpe. Quarto posto per la prima Honda, quella dell’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 234 millesimi dalla vetta e davanti all’idolo di casa Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI) a due decimi e mezzo dalla vetta della classifica.

Sesto posto per l’australiano Joel Kelso (+0.256), che ha preceduto il finlandese Rico Salmela (+0.280) ed il britannico Scott Ogden, il cui ritardo va sopra i cinque decimi (+0.578). Completano la Top-10 lo spagnolo Brian Uriarte (+0.688) ed il thailandese Kiattisak Singhapong (+0.698).

Non una buona prima sessione di libere per i colori azzurri. Il migliore è stato Guido Pini, che ha concluso al sedicesimo posto. Il pilota del team Leopard Racing ha terminato con un ritardo di poco sopra il secondo (+1.047). Diciottesimo posto invece per Matteo Bertelle (+1.302).