Moto3, scatta il weekend di Sepang con l’ennesimo duello tra Quiles e Almansa

Riparte il Mondiale di Moto3 2026. Dopo la cancellazione del Gran Premio d’Australia dello scorso fine settimana (per colpa del pesante maltempo che si era abbattuto sul tracciato di Phillip Island) si torna subito in azione per la seconda tappa della tripletta asiatica (che andrà a completarsi con la tappa del Qatar del prossimo weekend). Siamo pronti per vivere, infatti, il weekend del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento della stagione.

Si gareggerà, come tradizione, sullo splendido tracciato di Sepang che sa sempre proporre gare interessanti con una lay-out che alterna lunghi rettilinei a curve mozzafiato e con un meteo che, com’è noto, vede sempre la pioggia dietro l’angolo. Quando arriva, tra le altre cose, è sempre copiosa. Per cui abbiamo tutti gli ingredienti giusti per vivere una tre-giorni davvero divertente, contando anche che il titolo è già stato ampiamente assegnato a Maximo Quiles.

Lo spagnolo, dopotutto, è stato il vero e grande dominatore della stagione con un ruolino di marcia che parla di 351 punti merito di 10 vittorie, 4 secondi posti e un terzo in 16 gare disputate (Silverstone è stato costretto a saltarla) e non ha avuto la minima opposizione. Quantomeno fino a metà stagione. Da quel punto in avanti, infatti, David Almansa ha saputo crescere in maniera esponenziale inanellando 2 vittorie e 5 secondi posti nelle ultime 9 uscite (ha saltato il Sachsenring) per infortunio. Vivremo un finale di annata senza pressioni e con i piloti che potranno correre con la mente libera. Il divertimento non mancherà.

Quali saranno gli orari del fine settimana del Gran Premio di Malesia? Si inizierà domani, venerdì 30 ottobre, alle ore 02.00 italiane (le ore 09.00 locali) con la prima sessione di prove libere, quindi le pre-qualifiche scatteranno alle ore 06.15. Nella giornata di sabato 31 ottobre si ripartirà alle ore 01.40 con la seconda sessione di prove libere che anticiperanno le qualifiche delle ore 05.45. La gara domenicale, invece, andrà in scena alle ore 05.00 italiane e si disputerà sulla distanza di 15 giri.