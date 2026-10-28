Marc Marquez nuovo leader della MotoGP, Jorge Martin infortunato e Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo mondiale di Formula Uno: nella nuova puntata analizziamo un fine settimana ricco di colpi di scena insieme a Mauro Sanchini di Sky Sport.

Partiamo dal Gran Premio d’Australia di MotoGP. Marc Marquez ha conquistato la Sprint Race al termine di un acceso confronto con Jorge Martin, caduto mentre lottava nelle prime posizioni e successivamente dichiarato non idoneo per la gara della domenica.

Il maltempo e la scarsa visibilità hanno poi costretto gli organizzatori a cancellare il Gran Premio, perché l’elicottero medico non avrebbe potuto operare in condizioni di sicurezza. Marquez lascia così Phillip Island al comando del Mondiale, mentre restano da valutare le condizioni di Martin.

Con Mauro Sanchini analizzeremo quanto accaduto in Australia e guarderemo al prossimo appuntamento di Sepang, un weekend che potrebbe cambiare nuovamente gli equilibri della corsa al titolo MotoGP.

Nella seconda parte spazio alla Formula Uno e alla prova dominante di Kimi Antonelli ad Austin. Il pilota italiano della Mercedes ha conquistato pole position e vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti, portando a 123 punti il vantaggio su George Russell.

Antonelli avrà già in Messico la possibilità di conquistare il suo primo titolo iridato e di riportare un italiano sul tetto della Formula Uno a 73 anni dal secondo Mondiale vinto da Alberto Ascari nel 1953.

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