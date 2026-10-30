Marco Bezzecchi: “Devo migliorare nel time-attack, darò tutto quello che ho”

Un venerdì solido sul torrido asfalto di Sepang. Marco Bezzecchi promuove la prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, archiviata con il sesto tempo complessivo nelle pre-qualifiche. Il distacco dai primissimi c’è, ma il feeling sulla moto di Noale è diametralmente opposto rispetto alle storiche fatiche riscontrate su questo tracciato in passato. Resta però il nodo qualifica: sul giro secco il pilota riminese ha commesso qualche errore di troppo, un lusso che a Sepang non ci si può permettere a causa del fattore calore.

Se c’è un aspetto che fa sorridere Bezzecchi è la costanza di rendimento della sua RS-GP. “Sono contento, è stata abbastanza una buona giornata. Direi un venerdì fantastico rispetto a quello dell’anno scorso“, ha commentato il pilota italiano ai microfoni di Sky Sport. Il ritmo sul passo gara lo posiziona direttamente nel treno dei migliori, segno che la base di partenza per la Sprint e il Gran Premio è di altissimo livello.

I problemi emergono quando si monta la gomma morbida per il time-attack. “Bez” riconosce che il carattere spigoloso dell’Aprilia richiede una precisione millimetrica, mancata nel momento decisivo del venerdì: “Ho fatto fatica nel time-attack, non sono stato perfetto in termini di guida. Potevo fare qualcosa di più“.

Correre a Sepang significa fare i conti con temperature asfissianti che mandano in crisi l’avantreno delle moto. Per l’Aprilia, storicamente sensibile alle scie e al calore dei motori altrui, qualificarsi davanti è un obbligo strategico. “A Sepang il caldo fa una bella differenza e quindi bisogna cercare di non avere troppe moto davanti“, ha spiegato Bezzecchi, sottolineando come l’obiettivo minimo per il sabato sia agguantare le prime due file della griglia.

Davanti a sé, il romagnolo vede una concorrenza agguerrita, capitanata dal rivale mondiale Marc Marquez (leader del venerdì), ma anche da un Alex Marquez in grande spolvero, da Fabio Di Giannantonio e dall’arrembante KTM di Pedro Acosta.

Per rispondere all’armata dei rivali e tenere aperte le speranze iridate, Bezzecchi promette una gestione del weekend tutta all’attacco, senza fare calcoli. “Non sarà semplice, io sono stato carico tutto il giorno e ho cercato di tirare come una bestia per mettermi a posto. Farò lo stesso domani e sono in questa modalità. Cerchiamo di portare a casa tutto quello che si può“.