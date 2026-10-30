MotoGP, GP Malesia 2026: risultati e classifica pre-qualifiche. Marc Marquez davanti a tutti a Sepang, Bezzecchi in top10

È da poco calato il sipario sul venerdì del Gran Premio della Malesia 2026, diciannovesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Sepang, le pre-qualifiche si sono concluse con la migliore prestazione di Marc Marquez. Lo spagnolo, già davanti a tutti nelle FP1, nel primo time attack con gomma nuova ha stampato il crono di 1:57.000, anticipando nuovamente i rivali.

Nonostante la caduta nei primi minuti del turno, il campione del mondo in carica è apparso nettamente il più veloce sul giro secco e si conferma il grande favorito per il prosieguo del weekend malese. Seconda posizione per il fratello Alex (Ducati Gresini) che paga 109 millesimi dalla vetta. Accede al Q2 anche l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura con 167 millesimi di ritardo.

Quarta la KTM di Pedro Acosta (+0.380), seguito dalla Ducati VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio (+0.442). Sesto Marco Bezzecchi che non è riuscito a migliorarsi nei minuti finali (+0.475). Partirà domani dal Q2 anche la KTM di Enea Bastianini che chiude a 545 millesimi dalla vetta. Completano la top un ritrovato Maverick Vinales (KTM, +0.547), Franco Morbidelli (VR46, +0.582) e Joan Mir (Honda, +0.618). Solo dodicesimo Francesco Bagnaia (Ducati, +0.807). Jorge Martin si è invece fermato dopo pochi minuti ma è stato dichiarato fit per il prosieguo del weekend.

RISULTATI PRE-QUALIFICHE GP MALESIA 2026

1 93 M. Márquez 🇪🇸 Ducati Lenovo Team — 1:57.00

2 73 A. Márquez 🇪🇸 BK8 Gresini Racing MotoGP +0.109 1:57.10

3 79 A. Ogura 🇯🇵 SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.167 1:57.16

4 37 P. Acosta 🇪🇸 Red Bull KTM Factory Racing +0.380 1:57.38

5 49 F. Di Giannantonio 🇮🇹 Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.442 1:57.44

6 72 M. Bezzecchi 🇮🇹 Aprilia Racing +0.475 1:57.47

7 23 E. Bastianini 🇮🇹 Red Bull KTM Tech3 +0.545 1:57.54

8 12 M. Viñales 🇪🇸 Red Bull KTM Tech3 +0.547 1:57.54

9 21 F. Morbidelli 🇮🇹 Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.582 1:57.58

10 36 J. Mir 🇪🇸 Honda HRC Castrol +0.618 1:57.61

11 5 J. Zarco 🇫🇷 Castrol Honda LCR +0.805 1:57.80

12 63 F. Bagnaia 🇮🇹 Ducati Lenovo Team +0.807 1:57.80

13 11 D. Moreira 🇧🇷 Pro Honda LCR +0.913 1:57.91

14 42 A. Rins 🇪🇸 Monster Energy Yamaha MotoGP Team +1.161 1:58.16

15 27 I. Lecuona 🇪🇸 BK8 Gresini Racing MotoGP +1.192 1:58.19

16 43 J. Miller 🇦🇺 Prima Pramac Yamaha MotoGP +1.208 1:58.20

17 10 L. Marini 🇮🇹 Honda HRC Castrol +1.462 1:58.46

18 33 B. Binder 🇿🇦 Red Bull KTM Factory Racing +1.499 1:58.49

19 20 F. Quartararo 🇫🇷 Monster Energy Yamaha MotoGP Team +1.604 1:58.60

20 47 A. Fernandez 🇪🇸 Prima Pramac Yamaha MotoGP +2.376 1:59.37

21 89 J. Martin 🇪🇸 Aprilia Racing +2.670 1:59.67