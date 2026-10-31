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Atletica

Maratona New York 2026: chi parteciperà? L’elenco dei favoriti, anche l’Italia tra le più attese

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7 minuti fa

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Benson Kipruto
Benson Kipruto / Lapresse

Il keniano Benson Kipruto sarà il grande favorito dalla Maratona di New York, la 42 km più prestigiosa e importate al mondo che andrà in scena domenica 1° novembre. Dopo il successo dello scorso anno al photo-finish, uno dei migliori runner in circolazione a livello planetario proverà a bissare il titolo e sarà tra i tre già vincitori nella Grande Mela che saranno al via di questa edizione: ci riproveranno anche l’altro keniano Geoffrey Kamworor e l’olandese Abdi Nageeye.

Tra i big che si presenteranno sul Ponte di Verrazzano ci saranno anche il keniano Cyprean Kotut, l’etiope Deresa Geleta, gli statunitensi Conner Mantz e Zoubair Talbi, lo svedese Andreas Almgren (all’esordio sulla distanza, fresco primatista europeo sulla mezza e oro continentale sui 10.000 metri). L’Italia proverà a sognare in grande con Yeman Crippa, capace di imporsi a Parigi in primavera e desideroso di lasciare il segno anche nella metropoli statunitense sotto la guida di Massimo Pegoretti.

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Tra le donne spiccano le vincitrici delle ultime tre edizioni: le keniane Hellen Obiri (2025 e 2023) e Sheila Chepkirui (2024). Iscritte anche la 47enne Edna Kiplagat, che vinse nel 2010, e l’uruguaiana Julia Paternain, bronzo mondiale a Tokyo, mentre gli USA si affideranno a Jessica McLain e Weini Kelati. L’Italia sarà rappresentata da Giovanna Epis, sesta alla recente mezza maratona di Roma e in estata argento con la squadra agli Europei di Birmingham.

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